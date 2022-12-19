Названы основные рекомендации при выборе хурмы

По словам специалистов, хурма считается одним из самых популярных зимних фруктов. Она богата бета-каротином, который сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению. Кроме того, в составе плодов содержится йод, нормализующий работу щитовидной железы. А также железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин.

Фото: СОВА СОВА

Все эти полезные вещества помогают повысить уровень гемоглобина, поддержать водно-солевой баланс, улучшить работу печени и почек, развить память, укрепить нервную систему, нормализовать показатели кровяного давления и пищеварение.

Эксперты Роспотребнадзора дали несколько советов, как выбрать самую вкусную хурму.

1. Для начала при покупке нужно обратить внимание на чашелистик хурмы. У вкусного плода листочки должны быть подсохшими, цвет - ярким и насыщенным.

2. Далее необходимо оценить цвет самой хурмы. Спелый плод должен быть насыщенно красно-оранжевым. Бледная хурма обычно недоспелая.

3. После этого нужно потрогать фрукт. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках, - переспевшие, хотя и очень сладкие.

4. Специалисты рекомендуют присмотреться к круглым или приплюснутым фруктам. Самыми вкусными считаются представители семейства корольковых. Однако сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания.