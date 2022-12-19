Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
31 минуту назад

Названы основные рекомендации при выборе хурмы

СОВА

По словам специалистов, хурма считается одним из самых популярных зимних фруктов. Она богата бета-каротином, который сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению. Кроме того, в составе плодов содержится йод, нормализующий работу щитовидной железы. А также железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин.

Названы основные рекомендации при выборе хурмы
Фото: СОВАСОВА

Все эти полезные вещества помогают повысить уровень гемоглобина, поддержать водно-солевой баланс, улучшить работу печени и почек, развить память, укрепить нервную систему, нормализовать показатели кровяного давления и пищеварение.

Эксперты Роспотребнадзора дали несколько советов, как выбрать самую вкусную хурму.

1. Для начала при покупке нужно обратить внимание на чашелистик хурмы. У вкусного плода листочки должны быть подсохшими, цвет - ярким и насыщенным.

2. Далее необходимо оценить цвет самой хурмы. Спелый плод должен быть насыщенно красно-оранжевым. Бледная хурма обычно недоспелая.

3. После этого нужно потрогать фрукт. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках, - переспевшие, хотя и очень сладкие.

4. Специалисты рекомендуют присмотреться к круглым или приплюснутым фруктам. Самыми вкусными считаются представители семейства корольковых. Однако сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания.

5. Кожица у фрукта должна быть гладкой и блестящей, без трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители