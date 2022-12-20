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1 час назад

Диетолог рассказала россиянам о пользе и вреде растворимого кофе

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Российский диетолог Светлана Корнеева перечислила полезные свойства растворимого кофе и рассказала о возможном вреде от его употребления.

Диетолог рассказала россиянам о пользе и вреде растворимого кофе
Фото: Vse24Vse24

Как пояснила специалист, растворимый кофе изготавливается из аналогичного натуральному сырья, однако более сложным способом, из-за чего гранулы теряют некоторые свои свойства, включая аромат. Однако в таком напитке меньше кофеина и много антиоксидантов.

– Если нужно взбодриться, и нет противопоказаний, выбирайте натуральный напиток, а растворимый кофе я бы посоветовала тем, кто хочет стать менее зависимым от кофе в принципе, – объяснила Корнеева.

Тем не менее она предупредила, что пить растворимый кофе на голодный желудок не стоит, поскольку он раздражает слизистую и может спровоцировать различные проблемы ЖКТ.

Кроме того, в этом напитке содержится акриламид – вредное вещество, образующееся при обжаривании зерен, поэтому лучше не пить более двух чашек в день. Врач также сделала акцент на том, что кофе усиливает действие лекарств за счет повышения кислотности в желудке, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Еда,Светлана Корнеева,
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