Названы шесть продуктов, которые помогут убрать жир с живота

У всех к похуданию свои подходы. Кто-то мучает себя диетами, кто-то спортом занимается до изнеможения. Есть и устоявшееся мнение, что слишком резкий сброс веса чреват рецидивами и вообще проблемами со здоровьем. Как же действовать плавно и, не навредив себе, добиться, чтобы жир ушёл с наиболее популярных, если можно так выразиться, мест — живота, боков и бёдер?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Верным союзником на этом пути диетологи называют овощи. Именно они должны быть в меню, например, в качестве гарнира. Причём это не значит, что ими приём пищи и будет ограничиваться. Главное —выработать новые полезные пищевые привычки и, конечно, им следовать. Итак, какие же овощи попали в заветный список?

В свёкле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора. Она помогает продлить чувство сытости и насыщает организм полезными веществами, которые положительно влияют на метаболизм. Есть её вполне можно ежедневно.

Капуста кейл тоже содержит много витаминов, а также марганца, меди и калия. Ещё в ней достаточно белка и клетчатки, что нужно для стройной фигуры. Если такую капусту не любите, её можно заменить любой другой.

Шпинат можно добавлять в суп, гарниры, бутерброды, использовать для смузи. Овощ отлично «плавит» лишний жир, богат антиоксидантами, витаминами группы В, фолиевой кислотой, лютеином и бета-каротином.

По словам диетолога Тристы Бест, болгарский перец — это идеальный овощ для диеты стройности: «Он низкокалорийный, богат питательными веществами, а также помогает продлить чувство сытости после еды. Благодаря содержанию клетчатки и капсаицина красный болгарский перец также способствует сжиганию лишнего жира».