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1 час назад

Элементарный рецепт ресторанного десерта: видео

Мира Маркина

Шоколадный фондан – один из самых популярных десертов. Его часто заказывают в ресторанах. Фондан, или, как его еще называют, флан, прекрасен своей сочной и нежной бисквитной текстурой с жидким центром.

В классическом варианте, этот десерт готовится на основе шоколада, однако способы приготовления могут быть и более оригинальными. Один из таких мы нашли в социальной сети TikTok на страничке кондитера с ником @juliakuklina98.

Девушка рассказала подробный рецепт, который поможет вам приготовить шоколадный фондан со вкусом чая Матча. Если верить словам кондитера, десерт получается очень вкусным и необычным. А приготовления и сам процесс готовки займут у вас буквально 10 минут. Попробуйте и вы – смотрите рецепт в видео.

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