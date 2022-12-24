Элементарный рецепт ресторанного десерта: видео

Шоколадный фондан – один из самых популярных десертов. Его часто заказывают в ресторанах. Фондан, или, как его еще называют, флан, прекрасен своей сочной и нежной бисквитной текстурой с жидким центром.

В классическом варианте, этот десерт готовится на основе шоколада, однако способы приготовления могут быть и более оригинальными. Один из таких мы нашли в социальной сети TikTok на страничке кондитера с ником @juliakuklina98.

Девушка рассказала подробный рецепт, который поможет вам приготовить шоколадный фондан со вкусом чая Матча. Если верить словам кондитера, десерт получается очень вкусным и необычным. А приготовления и сам процесс готовки займут у вас буквально 10 минут. Попробуйте и вы – смотрите рецепт в видео.