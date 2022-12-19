Рецепты трех согревающих зимних напитков

Переживать калининградские морозы приятнее дома с кружкой горячего какао или ароматного чая. Для тех, кто хочет добавить красок томным вечерам, «Клопс» собрал рецепты трёх популярных зимних напитков.
Способ приготовления:
Выжмите лимонный сок. Заварите заварку водой, дайте настояться 5-10 минут. Процедите от чайных листочков, добавьте лимонный сок, ром и мёд.
Напиток называют «русским глинтвейном», хотя по вкусу и технике приготовления он больше похож на грог. Алкогольная основа может быть разной — от пива до наливки. Мы предлагаем вниманию рецепт на коньяке.
Способ приготовления:
Добавить в воду мёд, греть на огне пока не образуется пена. Нарезанный ломтиками лимон добавить в медовый отвар одновременно с чайной заваркой. Варить 10 минут. Добавить травы и пряности, готовить ещё 15 минут. Влить коньяк, прогреть несколько минут. Снять кастрюлю с огня, оставить на час, плотно закрыв крышкой.
Способ приготовления:
Вино, пряности и сахар смешать в кастрюле и нагреть на среднем огне до 70—80 градусов. На то, что напиток достиг нужной температуры, укажут внешние признаки: от вина пойдут пузырьки с паром. Не допускайте кипения, иначе часть вина испарится, и вкус глинтвейна будет не таким ярким. Выключите огонь, дайте напитку настояться под плотно закрытой крышкой. Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы в бокал не попали мелкие частички специй.