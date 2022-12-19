Рецепты трех согревающих зимних напитков

Переживать калининградские морозы приятнее дома с кружкой горячего какао или ароматного чая. Для тех, кто хочет добавить красок томным вечерам, «Клопс» собрал рецепты трёх популярных зимних напитков.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Грог

лимон — 1 штука (по желанию можно заменить на апельсин);

чайная заварка — 1 ч. л.;

вода — 100 мл;

ром —100 мл;

мёд — 50 мл.

По вкусу можно добавить молотую корицу и гвоздику. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Выжмите лимонный сок. Заварите заварку водой, дайте настояться 5-10 минут. Процедите от чайных листочков, добавьте лимонный сок, ром и мёд.

Сбитень

Напиток называют «русским глинтвейном», хотя по вкусу и технике приготовления он больше похож на грог. Алкогольная основа может быть разной — от пива до наливки. Мы предлагаем вниманию рецепт на коньяке.

лимон — 1 штука;

чайная заварка — 1 ч. л.;

вода — 1 л;

коньяк — 50 мл;

мёд — 200 мг.

Мускатный орех, мята, корица, гвоздика, имбирь и душистые травы — по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Добавить в воду мёд, греть на огне пока не образуется пена. Нарезанный ломтиками лимон добавить в медовый отвар одновременно с чайной заваркой. Варить 10 минут. Добавить травы и пряности, готовить ещё 15 минут. Влить коньяк, прогреть несколько минут. Снять кастрюлю с огня, оставить на час, плотно закрыв крышкой.

Глинтвейн

бутылка красного вина (сухого или полусухого);

корица — 2 палочки;

гвоздика — 4-5 бутонов;

сахар — 1 ст. л. (любители сладкого могут насыпать больше);

Имбирь и цедра апельсина или лимона — по желанию. Ингредиенты:

Способ приготовления: