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1 час назад

Рецепты трех согревающих зимних напитков

Клопс.Ru

Переживать калининградские морозы приятнее дома с кружкой горячего какао или ароматного чая. Для тех, кто хочет добавить красок томным вечерам, «Клопс» собрал рецепты трёх популярных зимних напитков.

Рецепты трех согревающих зимних напитков
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Грог

Ингредиенты:
  • лимон — 1 штука (по желанию можно заменить на апельсин);
  • чайная заварка — 1 ч. л.;
  • вода — 100 мл;
  • ром —100 мл;
  • мёд — 50 мл.
  • По вкусу можно добавить молотую корицу и гвоздику.

Способ приготовления:

Выжмите лимонный сок. Заварите заварку водой, дайте настояться 5-10 минут. Процедите от чайных листочков, добавьте лимонный сок, ром и мёд.

Сбитень

Напиток называют «русским глинтвейном», хотя по вкусу и технике приготовления он больше похож на грог. Алкогольная основа может быть разной — от пива до наливки. Мы предлагаем вниманию рецепт на коньяке.

Ингредиенты:
  • лимон — 1 штука;
  • чайная заварка — 1 ч. л.;
  • вода — 1 л;
  • коньяк — 50 мл;
  • мёд — 200 мг.
  • Мускатный орех, мята, корица, гвоздика, имбирь и душистые травы — по вкусу.

Способ приготовления:

Добавить в воду мёд, греть на огне пока не образуется пена. Нарезанный ломтиками лимон добавить в медовый отвар одновременно с чайной заваркой. Варить 10 минут. Добавить травы и пряности, готовить ещё 15 минут. Влить коньяк, прогреть несколько минут. Снять кастрюлю с огня, оставить на час, плотно закрыв крышкой.

Глинтвейн

Ингредиенты:
  • бутылка красного вина (сухого или полусухого);
  • корица — 2 палочки;
  • гвоздика — 4-5 бутонов;
  • сахар — 1 ст. л. (любители сладкого могут насыпать больше);
  • Имбирь и цедра апельсина или лимона — по желанию.

Способ приготовления:

Вино, пряности и сахар смешать в кастрюле и нагреть на среднем огне до 70—80 градусов. На то, что напиток достиг нужной температуры, укажут внешние признаки: от вина пойдут пузырьки с паром. Не допускайте кипения, иначе часть вина испарится, и вкус глинтвейна будет не таким ярким. Выключите огонь, дайте напитку настояться под плотно закрытой крышкой. Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы в бокал не попали мелкие частички специй.

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