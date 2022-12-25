Что едят на Новый год: три традиционных блюда в России

В то время, как западный мир уделяет большее внимание Рождеству, в России самым важным праздником все же считается – Новый год. К новогодней ночи готовятся целый месяц, отмечают ее согласно традициям и еще очень долго отдыхают после бурного праздника. И главный пункт в подготовке к празднику – еда. Особое внимание принято уделять застолью, составлять меню и заранее закупать продукты. «Рамблер» расскажет о самых важных традиционных блюдах на новогоднем столе в России.

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Оливье

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На Западе люди представляют себе салаты легкой «воздушной» закуской, но в России любят сытные салаты, а главный герой новогоднего стола, конечно, «Оливье». Русские так любят этот салат, что готовят его целыми «ведрами».

Ингредиенты:

7 средних вареных картофелин

5 вареных морковей

6 маринованных огурцов

1 банка зеленого горошка

6 вареных яиц

300 г докторской колбасы или вареного мяса

100 г сметаны

200 г майонеза

Приготовление:

Нарежьте все отварные овощи, яйца и мясо мелкими кубиками. Переместите все в большую миску (или ведро!) и смешайте со всеми остальными ингредиентами. Добавьте соль по вкусу.

Сельдь под шубой

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Это, пожалуй, самое странное для иностранцев русское блюдо - слоеный салат, в котором за слоем филе сельди следуют отварные овощи (в том числе, кстати, и свекла) и зеленые яблоки.

По легенде блюдо появилось в 1919 году в разгар революционных дебатов. Шеф-повар в маленькой гостинице и таверне взял селедку (символизирующую пролетариат), добавил немного картофеля (символизировавшего крестьянство), красной свеклы (цвета крови и большевистского флага) и французского провансальского соуса и искусно разместил все ингредиенты на блюде. А подарили его в канун Нового 1919 года.

Ингредиенты:

1 небольшая сельдь (или 3 листа нори)

1 белая (желательно сладкая) луковица

1-2 вареных и очищенных картофеля

1 вареная и очищенная морковь

3 вареных яйца

1 отварная и очищенная свекла

3-5 ст. л. майонеза

Приготовление:

Все отварные овощи и яйца натереть на крупной терке. Обязательно храните все ингредиенты отдельно в маленьких мисках, так как они будут использоваться для формирования слоев в салате. Очистите и мелко нарежьте лук. Затем очистите и разделите рыбу на филе и положите на дно разъемной формы. Затем добавьте лук в качестве следующего слоя. Добавьте тертый картофель, покройте майонезом, плотно прижимая ложку, чтобы образовались четкие плотные слои. Затем добавьте морковь, яйцо и, наконец, свеклу. Каждый слой должен быть покрыт майонезом.

Холодец

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Аппетитно описать это блюдо достаточно сложно, но почему-то россияне просто обожают его. Возможно, это из-за того что холодец считается полезным для здоровья и кожи.

Ингредиенты:

1 свиная рулька

500 г свинины без кости и жира

2 моркови

2 луковицы

2 корня петрушки

3 зубчика чеснока

4 лавровых листа

1 ч. л. душистый перец

1 ч. л. перец черный молотый

соль по вкусу

Приготовление:

Мясо промыть в прохладной воде и замочить в кастрюле с водой на 6-8 часов. Слейте воду и залейте мясо чистой водой. Затем поставьте сковороду на средний газовый огонь. Доведите воду до кипения, затем уменьшите газ, чтобы вода кипела, и варите мясо на медленном огне в течение 7-8 часов. Не накрывайте кастрюлю крышкой. Снимите пену и смажьте поверхность ложкой.

Через 2-3 часа варки добавить в сковороду морковь, корень петрушки, лук и чеснок. За час до окончания варки добавляем в сковороду все специи. Когда мясо будет готово, снимите его со сковороды и переложите на тарелку. Приправить бульон солью. Овощи можно вынуть и использовать в домашнем супе. Мясо нарезать тонкими кусочками и выложить в форму. Залейте бульоном мясо и дайте ему остыть при комнатной температуре. После остывания поставьте в холодильник до застывания. Украсьте петрушкой и свежемолотым черным перцем.

Что еще бывает на столе

В современной России из горячих блюд чаще всего готовят жареную курицу с картофелем, запеченную рыбу, утку, мясо по-французски.

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Среди салатов, к Новому году обязательно готовят Крабовый салат в разных вариациях, но чаще всего он представляет с собой отварной рис с крабовыми палочками и консервированной кукурузой.

К традиционным блюдам часто добавляют европейские и другие варианты. Например, салат «Капрезе», салат с морепродуктами и рукколой, классический «Цезарь», греческий салат, грибной салат с курицей.

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