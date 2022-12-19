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2 часа назад

Диетолог Соломатина назвала опасные продукты при атеросклерозе

Мира Маркина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов стоит отказаться людям, страдающим атеросклерозом. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвала опасные продукты при атеросклерозе
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, если у человека повышен холестерин и есть атеросклеротические бляшки, ему необходимо отказаться от употребления продуктов с содержанием насыщенных жиров. Это свинина, говядина, баранина, творог и сметана. Также диетолог призвала обратить внимание на скрытые жиры. Например, они содержатся в колбасах.

Также при атеросклерозе нужно убрать из рациона слишком соленые продукты. Среди них — соленые огурцы, помидоры, селедка, чипсы. Они задерживают жидкость в организме и повышают кровяное давление, которое может спровоцировать гипертонический криз. Забитый атеросклеротическими бляшками сосуд может не выдержать, что приведет к развитию инфаркта или инсульта.

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Ранее кардиолог объяснила, когда одышка не связана с лишним весом.

Еда,Елена Соломатина,
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