Диетолог назвала опасные продукты при атеросклерозе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов стоит отказаться людям, страдающим атеросклерозом. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам медика, если у человека повышен холестерин и есть атеросклеротические бляшки, ему необходимо отказаться от употребления продуктов с содержанием насыщенных жиров. Это свинина, говядина, баранина, творог и сметана. Также диетолог призвала обратить внимание на скрытые жиры. Например, они содержатся в колбасах.
Также при атеросклерозе нужно убрать из рациона слишком соленые продукты. Среди них — соленые огурцы, помидоры, селедка, чипсы. Они задерживают жидкость в организме и повышают кровяное давление, которое может спровоцировать гипертонический криз. Забитый атеросклеротическими бляшками сосуд может не выдержать, что приведет к развитию инфаркта или инсульта.