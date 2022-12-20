Названы самые низкокалорийные алкогольные напитки

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие алкогольные напитки наименее вредны для фигуры. По словам эксперта, их калорийность зависит от содержания этилового спирта и крепости.

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Так, например, если взять пиво, то самым низкокалорийным будет светлое. Сухое вино тоже не такое крепкое. Соответственно, оно тоже будет иметь не очень много килокалорий.

Низкокалорийный напиток получится, если разбавить алкоголь соком без сахара. Кроме того, можно обратить внимание на сидр — напиток из яблок, если туда не добавляется сахар.

При этом Соломатина отметила, что, когда человек пьет алкоголь, ему всегда хочется чем-то закусить, потому что алкоголь вызывает аппетит. И чаще всего именно эти закуски приводят к набору лишнего веса, передает Life.ru.

Ранее нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, что игристое вино, как и любые другие алкогольные напитки, повышает артериальное давление. Его употребление снижает уровень иммунитета и способность организма противостоять вирусам, передает «Царьград».