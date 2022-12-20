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2 часа назад

Названы самые низкокалорийные алкогольные напитки

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие алкогольные напитки наименее вредны для фигуры. По словам эксперта, их калорийность зависит от содержания этилового спирта и крепости.

Названы самые низкокалорийные алкогольные напитки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, например, если взять пиво, то самым низкокалорийным будет светлое. Сухое вино тоже не такое крепкое. Соответственно, оно тоже будет иметь не очень много килокалорий.

Низкокалорийный напиток получится, если разбавить алкоголь соком без сахара. Кроме того, можно обратить внимание на сидр — напиток из яблок, если туда не добавляется сахар.

При этом Соломатина отметила, что, когда человек пьет алкоголь, ему всегда хочется чем-то закусить, потому что алкоголь вызывает аппетит. И чаще всего именно эти закуски приводят к набору лишнего веса, передает Life.ru.

Как алкоголь влияет на мозг

Ранее нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, что игристое вино, как и любые другие алкогольные напитки, повышает артериальное давление. Его употребление снижает уровень иммунитета и способность организма противостоять вирусам, передает «Царьград».

По данным Росалкогольрегулирования, за первые семь месяцев 2022 года в стране резко выросли продажи алкоголя: россияне купили на 8,4 процента продукции больше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем причина этого явления.

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