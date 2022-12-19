Врач назвала главные ошибки во время застолья

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о распространённых ошибках, которые приводят к набору лишнего веса в новогодние каникулы.
Прежде всего, люди, как правило, потребляют много жирных блюд, отметила она в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Речь о таких блюдах, как мясо по-французски, бутерброды с красной икрой и маслом.
По её словам, не стоит смешивать алкоголь с соками и газированными напитками, а в новогоднюю ночь лучше всего отказаться ещё и от десерта.
«Продумайте новогоднее меню заранее. Решите, что вы будете готовить на стол и как будете питаться в день перед праздником и сутки — после. Это позволит сильно не нарушать распорядок питания, а значит, не создаст дополнительную нагрузку пищеварительной системе, ведь стрессов нам и так достаточно», — резюмировала Панова.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.