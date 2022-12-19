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2 часа назад

Врач Панова дала совет сократить употребление жирных блюд и газировки во время застолья

RT на русском

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о распространённых ошибках, которые приводят к набору лишнего веса в новогодние каникулы.

Врач назвала главные ошибки во время застолья
Фото: pxhere.compxhere.com

Прежде всего, люди, как правило, потребляют много жирных блюд, отметила она в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Речь о таких блюдах, как мясо по-французски, бутерброды с красной икрой и маслом.

По её словам, не стоит смешивать алкоголь с соками и газированными напитками, а в новогоднюю ночь лучше всего отказаться ещё и от десерта.

«Продумайте новогоднее меню заранее. Решите, что вы будете готовить на стол и как будете питаться в день перед праздником и сутки — после. Это позволит сильно не нарушать распорядок питания, а значит, не создаст дополнительную нагрузку пищеварительной системе, ведь стрессов нам и так достаточно», — резюмировала Панова.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.

Еда,Ольга Панова,Василий Колташов,
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