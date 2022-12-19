Врач назвала главные ошибки во время застолья

«Продумайте новогоднее меню заранее. Решите, что вы будете готовить на стол и как будете питаться в день перед праздником и сутки — после. Это позволит сильно не нарушать распорядок питания, а значит, не создаст дополнительную нагрузку пищеварительной системе, ведь стрессов нам и так достаточно», — резюмировала Панова.