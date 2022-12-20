Россиянам назвали четыре причины не увлекаться майонезом

Споры о том, имеет ли право майонез присутствовать в рационе здорового человека, становятся особенно жаркими ближе к Новому году. Во время праздничных застолий этот соус волей-неволей едят даже те, кто в обычные дни обходит его стороной, ведь он есть в каждом первом новогоднем салате. А между тем майонез для организма вовсе не безобидный. Какие последствия ждут тех, кто ест его каждый день?

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Магазинный майонез часто очень сильно отличается по качеству от оригинального соуса, придуманного французами, предупредила генетик-метаболист Светлана Перес. Вкус настоящего майонеза очень тонкий, консистенция нежная, а по цвету он напоминает мёд.

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В промышленном майонезе масло заменяют молоком или водой, а свежие яичные желтки — яичным порошком. Кроме того, в него добавляют стабилизаторы и эмульгаторы, которые плохо влияют на кишечную флору.

Некачественный майонез из магазина, если есть его слишком часто, увеличивает риск сердечных заболеваний.

В магазинном майонезе много соли, поэтому он может нагружать почки. А это прямой путь к инсультам и сердечной недостаточности, так как будет расти кровяное давление.

У избытка соли в организме есть и другие неприятные последствия — частые головные боли, камни в почках и остеопороз.

Если будете есть майонез каждый день в больших количествах, готовьтесь к тому, что уровень холестерина у вас заметно вырастет. А ещё на таком рационе довольно легко набрать вес, ведь количество потребляемого майонеза трудно контролировать.

Кстати, обычный майонез содержит примерно 1 г сахара на столовую ложку. Поэтому люди, следящие за своей фигурой, предпочитают майонез «с низким содержанием жира». Только вот сахара в таком соусе даже больше, чем в обычном.