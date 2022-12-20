Россиянам назвали четыре причины не увлекаться майонезом

Споры о том, имеет ли право майонез присутствовать в рационе здорового человека, становятся особенно жаркими ближе к Новому году. Во время праздничных застолий этот соус волей-неволей едят даже те, кто в обычные дни обходит его стороной, ведь он есть в каждом первом новогоднем салате. А между тем майонез для организма вовсе не безобидный. Какие последствия ждут тех, кто ест его каждый день?
Магазинный майонез часто очень сильно отличается по качеству от оригинального соуса, придуманного французами, предупредила генетик-метаболист Светлана Перес. Вкус настоящего майонеза очень тонкий, консистенция нежная, а по цвету он напоминает мёд.
В промышленном майонезе масло заменяют молоком или водой, а свежие яичные желтки — яичным порошком. Кроме того, в него добавляют стабилизаторы и эмульгаторы, которые плохо влияют на кишечную флору.
Некачественный майонез из магазина, если есть его слишком часто, увеличивает риск сердечных заболеваний.
В магазинном майонезе много соли, поэтому он может нагружать почки. А это прямой путь к инсультам и сердечной недостаточности, так как будет расти кровяное давление.
У избытка соли в организме есть и другие неприятные последствия — частые головные боли, камни в почках и остеопороз.
Если будете есть майонез каждый день в больших количествах, готовьтесь к тому, что уровень холестерина у вас заметно вырастет. А ещё на таком рационе довольно легко набрать вес, ведь количество потребляемого майонеза трудно контролировать.
Кстати, обычный майонез содержит примерно 1 г сахара на столовую ложку. Поэтому люди, следящие за своей фигурой, предпочитают майонез «с низким содержанием жира». Только вот сахара в таком соусе даже больше, чем в обычном.
В общем, с майонезом из магазина всё понятно — его лучше обходить стороной. А если заменить его домашним — из растительного масла, яиц и горчицы? Состав у такого майонеза, конечно, более натуральный, но от этого соус не перестаёт быть очень калорийным и жирным. Так что майонез — это точно не еда на каждый день. Даже в самом здоровом варианте его можно есть не больше чайной ложки в день.