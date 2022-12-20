Названа самая полезная приправа

Золотистая куркума в традиционной китайской медицине используется в качестве лекарства от депрессии, заболеваний кожи, суставов, печени, верхних дыхательных путей, пищеварительной системы и многих других недугов. О её целебных свойствах знают аборигены Океании и Африки, сообщает Федеральное агентство новостей.

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«Полезные свойства куркумина при артрите, аллергии, астме, атеросклерозе, сердечных заболеваниях, болезни Альцгеймера, диабете и раке могут быть частично связаны с его способностью регулировать иммунную систему», — считают учёные.

Добавление куркумы в пищу помогает поддерживать здоровье костей. Приправа может выступать в качестве безопасного обезболивающего, некоторые племена приготавливают на её основе специальную мазь. Растение улучшает работу мозга, предотвращает развитие деменции и способствует выработке полезных бактерий в организме.