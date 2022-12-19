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1 час назад

Диетолог назвала самые вредные блюда для новогоднего стола

Вечерняя Москва

При подготовке новогоднего стола не стоит использовать маринады, так как в комбинации с другими блюдами они могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Мария Зайцева.

Диетолог назвала самые вредные блюда для новогоднего стола
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Самым вредным блюдом я бы назвала маринады, в составе которых присутствуют: соль, уксус, сахар, вино. В комбинации с другими продуктами это может подразумевать далеко не полезный эффект, — сказала она.

Также специалист рекомендует отказаться от газированных напитков. Их употребление негативно воздействует на желудок, поджелудочную железу и кровь. В сочетании с жирной пищей эффект от напитков только усугубляется.

Кроме того, вредными блюдами будут традиционные слоеные и майонезные салаты. По словам Зайцевой, зачастую они относятся к сверхкалорийным и тяжелым для пищеварения блюдам, передает «МедикФорум».

Шеф-повар Александр Белькович рассказал «Вечерней Москве», как правильно варить яйца для новогодних салатов. Он отметил, что проверить, насколько качественно удалась готовка, довольно просто.

Еда,Мария Зайцева,
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