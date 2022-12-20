Употребление этих фруктов способствует лучшему сну по ночам

Эксперт портал BestMattress-Brand.org Рэй Соберно поделился несколькими простыми советами, какие фрукты лучше есть для улучшения сна по ночам.

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Так, терпкая вишня (вишня Монморанси), а именно сок из нее, при употреблении не менее двух чашек его в день помогает люди быстрее засыпать. Этому способствует имеющийся в большом количестве в составе вишни мелатонин - гормон сна. Также терпкий вишнёвый сок поднимает усвояемость триптофана - вещества, уменьшающего время засыпания.

Есть лучше вишни или вишнёвый сок каждый день по утрам, а также за один-два часа до сна. Но без сахара.

Второй отличный продукт для сна – киви. Плоды его богаты серотонином, при недостатке которого люди страдают бессонницей. Также в них много фолиевой кислоты, при дефиците которой наблюдаются усталость и отсутствие сна.