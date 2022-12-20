Эксперты объяснили, чем лучше украсить капкейки на Новый год

Эксперты Food ru отмечают, что лучше всего использовать крем из масла, который будет держать форму. Из него получится сформировать отличные фигуры.
Кроме того, можно взять взбитые сливки для украшения. Они тоже будут держать форму, но окажутся более воздушными.
Крем-чиз – это в меру сладкий и немного солёный продукт, который имеет привкус сливочного сыра.
Для того, чтобы нанести такие продукты на капкейки, нужно воспользоваться кулинарным мешком, а также шприцем с насадками для нанесения крема.
Кроме того, стоит приобрести мелкое сито, чтобы через него покрыть капкейки сахарной пудрой. Ещё можно купить съедобные бусины, стразы, разноцветную посыпку.