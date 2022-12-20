Эксперты объяснили, чем лучше украсить капкейки на Новый год

Эксперты Food ru отмечают, что лучше всего использовать крем из масла, который будет держать форму. Из него получится сформировать отличные фигуры.

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Кроме того, можно взять взбитые сливки для украшения. Они тоже будут держать форму, но окажутся более воздушными.

Крем-чиз – это в меру сладкий и немного солёный продукт, который имеет привкус сливочного сыра.

Для того, чтобы нанести такие продукты на капкейки, нужно воспользоваться кулинарным мешком, а также шприцем с насадками для нанесения крема.