Как выбрать икру: виды, признаки искусственной красной икры

В этом году спрос на красную икру в России вырос на 18-20% по сравнению с прошлым годом. Россияне начали покупать деликатес к новогоднему столу заранее, про запас. Как выбрать икру, какая она бывает и как распознать подделку? Рассказываем в материале «Рамблера».
Красная икра – это икра нескольких видов рыб семейства лососевых. Многие часто путают, но лосось – это не конкретный вид рыбы, а общее название для таких видов, как семга, форель, кета, горбуша, нерка, кижуч, хариус, чавыча, омуль и других. Виды красной икры, соответственно, тоже бывают разные, в зависимости от рыбы, из которой она была изъята.
Горбуша – один из самых распространенных видов красной рыбы. Объемы ее добычи в России превосходят объемы добычи других лососевых, поэтому икра горбуши чаще всего встречается покупателям в магазинах. Однако в этом году к концу августа вылов был в два раза меньше, чем в прошлом. По этой причине горбуша в России подорожала почти в два раза, что сказалось и на стоимости банок с икрой.
Как отличить икру горбуши от других видов красной икры? У горбуши крупные икринки ярко-оранжевого цвета, диаметр которых – около 5 миллиметров. У них тонкая оболочка, которая легко лопается при нажатии пальцем. Икра горбуши обладает нейтральным сливочным вкусом, она без горчинки и не слишком соленая.
Икра кеты – самая фотогеничная красная икра. У нее крупные и ровные круглые икринки размером до 8 миллиметров, поэтому икру называли «царской» до революции и сейчас часто используют в качестве элемента декора на блюдах. По вкусу она напоминает икру горбуши, а внешне имеет яркий светло- или темно-оранжевый цвет. Она тоже нежная, не сильно соленая и без горечи, но при этом она более жирная, а рыбное послевкусие ощущается немного сильнее.
Из разных видов икры эта самая мелкая. Диаметр икринок форели, как правило, не больше 3 миллиметров. Такую икру чаще всего покупают для бутербродов. По вкусу икра форели более соленая, чем горбуши и кеты, и немного горчит, а по цвету она может быть как желтой, так и ярко-красной.
Есть и другие виды красной икры, но они менее распространены в России. Например, икра нерки. Эту рыбу в основном добывают в Северной Америке. В России она водится в водах южного Приморья. Сама икра нерки сильно горчит и обладает выраженным рыбным послевкусием. Также не так легко купить икру кижуча. Стоимость банок с икрой кижуча на 10-15 процентов выше, чем с икрой горбуши. Вылов чавычи в нашей стране частично ограничен, поэтому икру этого вида лососевых редко продают на прилавках.
Красную икру очень часто подделывают нелегальные производители. На рынках по всей России реализуют тонны контрафактной и фальсифицированной рыбной продукции, изготовленной в подвальных цехах из экстрактов водорослей, рыбного бульона, желатина и оранжевой краски. Как понять, что перед вами искусственная икра, и не отравиться подделкой?
Распознать имитацию можно по размеру и цвету икринок. Как правило, искусственная икра имеет однородный цвет. Икринки при этом могут быть разными по размеру. Часто ненастоящую икру можно определить по отсутствию жирового пятна-зародыша.
Настоящая икра цельная и рассыпчатая. При слабом нажатии икринки лопаются. Поддельная икра более упругая. Чтобы определить красную икру хорошего качества, положите несколько икринок в горячую воду. Настоящие побелеют и опустятся на дно. Искусственная икра растворится в воде и окрасит ее.
Однако иногда искусственная икра настолько качественная, что определить ее подлинность можно только в лаборатории. Некоторые производители нелегальной продукции смешивают имитацию с настоящей икрой.
Выбрать правильно красную икру можно, если соблюдать некоторые рекомендации.