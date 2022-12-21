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1 час назад

В Роскачестве призвали смотреть на "глазок" икры, чтобы определить подделку

Мария Каткова

Роскачество назвало признаки, по которым можно определить поддельную икру. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы способы распознать поддельную икру
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперты пояснили, что в настоящей икре можно увидеть зародыш, который похож на темный "глазок" внутри. В поддельной икре они тоже встречаются, но чаще всего там они расплывчатые и нечеткие. Такие "глазки" делают с помощью более темного красителя.

Форма искусственной икры также может отличаться от настоящей. Она может быть овальной или деформированной. Среди признаков поддельной икры также ненатуральный цвет. Он может быть слишком ярким красным или даже желтым. В искусственной икре может начаться процесс брожения, поэтому на ее поверхности появляется пена.

Как не купить контрафактную икру

Чтобы удостовериться в том, что вы купили настоящую икру, нужно бросить икринку в горячую воду и раздавить. Настоящая икра из-за большого количества белка в составе сделает воду мутно-белого цвета. Ненатуральная икра окрасит жидкость в цвет красителя или не растворится.

Ранее сообщалось, что биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры.

Еда,
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