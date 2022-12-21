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2 часа назад

Врач назвала главную опасность салата оливье

РИА "ФедералПресс"

Салат оливье может нанести серьезный вред желудку, заявила терапевт и диетолог Антонина Саволюк. Она рассказала, чем опасно самое популярное новогоднее блюдо.

Названа главная опасность салата оливье
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Оливье состоит из большого количества ингредиентов, причем жирных, соленых и сладких. По словам врача Саволюк, такая смесь тяжело дается нашему пищеварению.

Особенную опасность представляют майонез, колбаса и яйца, соленые огурцы, а также картофель и зеленый горошек. После попадания салата в желудок, страдать начинает слизистая оболочка. Если у человека есть гастрит или язва, может начаться обострение.

«Вы будете страдать изжогой, горечью во рту и весь следующий день будете чувствовать себя плохо», – предупредила врач.

Майонез и сметана плохо скажутся на работе поджелудочной железы и желчного пузыря. В частности, опасаться этого стоит людям, страдающим сахарным диабетом, дислипидемией или ожирением.

Саволюк назвала диетический, более полезный рецепт оливье. В такой салат входит не колбаса, а отварная курица либо говядина. Майонез заменяет натуральный йогурт, а классические соленые огурцы – свежие овощи. Остальные ингредиенты можно не менять, однако лучше сократить количество картофеля, передает «Пятый канал».

Еда,
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