Продукты, которые помогут не впасть в зимнюю спячку

Короткий световой день, минусовые температуры и дефицит витаминов приводят организм в состояние эмоционального истощения. Отсюда и постоянное чувство, что вы будто впадаете в зимнюю спячку, а тело просто живёт «на автомате». Но ведь надо жить и работать, опыт мишек — залезть в берлогу и спать до весны — перенять не получится. Поэтому как минимум взбодриться помогут правильные продукты в вашем рационе.

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По словам врача-эндокринолога и диетолога Ангелины Водолазкой, чтобы сохранить активность, работоспособность и повысить уровень энергии, в первую очередь нужно включать в рацион все группы продуктов, не пропускать приёмы пищи и соблюдать питьевой режим.

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Без воды замедляется метаболизм, ухудшается самочувствие, ощущается вялость и чаще болит голова, особенно у метеозависимых. Стоит внести в своё меню побольше жиров омега-3 и витамина D. Они нужны для здоровья сердца и сосудов, правильной работы мозга, красоты кожи, укрепления иммунитета.

Омега-3 есть в различных рыбёшках: форели, сёмге, сельди, скумбрии, сайде, камбале, сардинах. При этом не нужно разоряться на них — достаточно есть рыбу 1–2 раза в неделю. А если вы едите её не так часто, то можно принимать нутрицевтики с омега-3 в виде капсул.

«Полезны для работоспособности и продукты с витамином С, которого особенно не хватает зимой. Среди них, например, киви, цитрусовые, а также красный и болгарский перец. В день нужно стараться съедать не менее трёх овощей и трёх фруктов, содержащих этот витамин», — продолжила диетолог.

Для сохранения работоспособности нужно обращать внимание и на продукты с растительной клетчаткой разных видов, а также сложные углеводы. Они зарядят вас бодростью в начале дня.

Самые полезные из них — рис, сухофрукты, гречка, чечевица и кукуруза. Эксперт посоветовала включить в рацион и субпродукты, например говяжье сердце. Дело в том, что субпродукты — это один из самых ценных источников коэнзима Q10, белка, цинка, селена, железа и витамина В12. Коэнзим улучшает насыщение организма кислородом. У вас появляется ощущение энергии, лёгкости. А тем, кто занимается умственным трудом, это поможет лучше фиксировать информацию и улучшить память.