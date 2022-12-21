Красная икра: польза и вред, какая лучше?

Красная икра издревле считалась деликатесом, позволить которую себе могли только очень состоятельные люди. Сегодня многие россияне покупают ее к новогоднему столу. С ноября спрос на красную икру вырос в три раза в сравнении со средним годовым показателем. В чем ее польза, какая у нее калорийность и кому нельзя есть слишком много икры? Рассказываем в материале «Рамблера».
Польза красной икры в первую очередь связана с тем, что она на 30 процентов состоит из белка, который, по словам врача общей практики Дениса Прокофьева, очень легко усваивается организмом. В 100 граммах продукта содержится 24,8 г белков, 17,7 г жиров и всего 3,5 г углеводов.
Натуральная икра также обладает богатым химическим составом. Продукт содержит большое количество витаминов и минералов: витамины В12, В4, D, A, E, натрий, кальций, цинк, железо, магний, фосфор, калий, йод. Кроме того, среди полезного — аминокислоты и жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, необходимые для здоровья нашего организма.
Самой полезной считается икра кижуча. Продукт содержит больше всего витаминов и минералов. Однако этот вид рыбы считается ценным, и ее икра очень редко встречается на прилавках. Самым оптимальным вариантом считается выбор икры горбуши. Она наиболее распространена в России и не менее полезна. Подробнее о том, какие бывают виды красной икры и как отличить ее от имитации, читайте в нашем другом материале.
Вместе с тем, при употреблении красной икры в больших количествах, она может оказать негативное влияние на организм. Продукт содержит много соли, которая приводит к обезвоживанию. Это плохо сказывается на почках и повышает артериальное давление. Также натуральная икра накапливает тяжелые металлы и токсины и может быть опасна в больших количествах из-за ртути.
Врач общей практики Денис Прокофьев предостерег от употребления красной икры пациентов с хроническим панкреатитом и циррозом печени. Продукт может ухудшить состояние и спровоцировать прогрессирование болезни.
Кроме того, красная икра – очень калорийный продукт. Если злоупотреблять им, особенно в виде бутербродов с маслом, это может привести к ожирению и повышению уровня холестерина. В одной ложке красной икры 39,75 килокалорий, а в 100 граммах – 265.
Врачи также не рекомендуют сочетать красную икру с шампанским, так как оба эти продукты обладают повышенной энергетической ценностью и вместе могут быть опасны для людей с лишним весом и проблемами ЖКТ.
Поэтому очень важно соблюдать меру и не превышать суточную норму – 35-40 граммов.