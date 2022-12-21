Красная икра: польза и вред, какая лучше?

Красная икра издревле считалась деликатесом, позволить которую себе могли только очень состоятельные люди. Сегодня многие россияне покупают ее к новогоднему столу. С ноября спрос на красную икру вырос в три раза в сравнении со средним годовым показателем. В чем ее польза, какая у нее калорийность и кому нельзя есть слишком много икры? Рассказываем в материале «Рамблера».

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Польза красной икры

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Польза красной икры в первую очередь связана с тем, что она на 30 процентов состоит из белка, который, по словам врача общей практики Дениса Прокофьева, очень легко усваивается организмом. В 100 граммах продукта содержится 24,8 г белков, 17,7 г жиров и всего 3,5 г углеводов.

Натуральная икра также обладает богатым химическим составом. Продукт содержит большое количество витаминов и минералов: витамины В12, В4, D, A, E, натрий, кальций, цинк, железо, магний, фосфор, калий, йод. Кроме того, среди полезного — аминокислоты и жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, необходимые для здоровья нашего организма.

Красная икра улучшает работу мозга, благодаря большому содержанию лецитина. В комбинации с полиненасыщенными жирными кислотами он улучшает память, внимание и концентрацию.

Продукт оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как отметил Денис Прокофьев, благодаря высокому уровню натрия и калия красная икра улучшает эндотелий сосудов, за счет чего улучшается кровообращение.

Употребление красной икры — профилактика рахита.

Натуральная икра – натуральный афродизиак. Деликатес улучшает мужскую потенцию и стимулирует выработку половых гормонов.

Красная икра укрепляет костный скелет благодаря высокому содержанию кальция, нормализует работу щитовидной железы благодаря йоду, благотворно влияет на наше зрение благодаря витамину А, является средством профилактики болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний. В чем еще польза красной икры, какие у нее полезные и лечебные свойства?

Самой полезной считается икра кижуча. Продукт содержит больше всего витаминов и минералов. Однако этот вид рыбы считается ценным, и ее икра очень редко встречается на прилавках. Самым оптимальным вариантом считается выбор икры горбуши. Она наиболее распространена в России и не менее полезна. Подробнее о том, какие бывают виды красной икры и как отличить ее от имитации, читайте в нашем другом материале.

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Вред красной икры

Вместе с тем, при употреблении красной икры в больших количествах, она может оказать негативное влияние на организм. Продукт содержит много соли, которая приводит к обезвоживанию. Это плохо сказывается на почках и повышает артериальное давление. Также натуральная икра накапливает тяжелые металлы и токсины и может быть опасна в больших количествах из-за ртути.

Врач общей практики Денис Прокофьев предостерег от употребления красной икры пациентов с хроническим панкреатитом и циррозом печени. Продукт может ухудшить состояние и спровоцировать прогрессирование болезни.

Красная икра является консервантом, так как она включает в себя определенные добавки, которые увеличивают срок годности. Красная икра противопоказана людям с хроническим панкреатитом и циррозом печени. Она содержит в своем составе большое количество пуринов, которые повышают желудочную и панкреатическую секрецию и стимулируют желчный пузырь. Плюс дополнительный токсический эффект от консервантов. Все вместе это оказывает негативное воздействие на органы билиарного тракта.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Кроме того, красная икра – очень калорийный продукт. Если злоупотреблять им, особенно в виде бутербродов с маслом, это может привести к ожирению и повышению уровня холестерина. В одной ложке красной икры 39,75 килокалорий, а в 100 граммах – 265.

Врачи также не рекомендуют сочетать красную икру с шампанским, так как оба эти продукты обладают повышенной энергетической ценностью и вместе могут быть опасны для людей с лишним весом и проблемами ЖКТ.