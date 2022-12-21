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1 час назад

Красная икра: польза и вред, какая лучше?

Анна Шутова
Денис Прокофьевэксперт

Красная икра издревле считалась деликатесом, позволить которую себе могли только очень состоятельные люди. Сегодня многие россияне покупают ее к новогоднему столу. С ноября спрос на красную икру вырос в три раза в сравнении со средним годовым показателем. В чем ее польза, какая у нее калорийность и кому нельзя есть слишком много икры? Рассказываем в материале «Рамблера».

Красная икра: польза и вред, какая лучше?
Фото: unsplashunsplash

Польза красной икры

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Польза красной икры в первую очередь связана с тем, что она на 30 процентов состоит из белка, который, по словам врача общей практики Дениса Прокофьева, очень легко усваивается организмом. В 100 граммах продукта содержится 24,8 г белков, 17,7 г жиров и всего 3,5 г углеводов.

Натуральная икра также обладает богатым химическим составом. Продукт содержит большое количество витаминов и минералов: витамины В12, В4, D, A, E, натрий, кальций, цинк, железо, магний, фосфор, калий, йод. Кроме того, среди полезного — аминокислоты и жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, необходимые для здоровья нашего организма.

В чем еще польза красной икры, какие у нее полезные и лечебные свойства?
  • Красная икра улучшает работу мозга, благодаря большому содержанию лецитина. В комбинации с полиненасыщенными жирными кислотами он улучшает память, внимание и концентрацию.
  • Продукт оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как отметил Денис Прокофьев, благодаря высокому уровню натрия и калия красная икра улучшает эндотелий сосудов, за счет чего улучшается кровообращение.
  • Употребление красной икры — профилактика рахита.
  • Натуральная икра – натуральный афродизиак. Деликатес улучшает мужскую потенцию и стимулирует выработку половых гормонов.
  • Красная икра укрепляет костный скелет благодаря высокому содержанию кальция, нормализует работу щитовидной железы благодаря йоду, благотворно влияет на наше зрение благодаря витамину А, является средством профилактики болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний.

Самой полезной считается икра кижуча. Продукт содержит больше всего витаминов и минералов. Однако этот вид рыбы считается ценным, и ее икра очень редко встречается на прилавках. Самым оптимальным вариантом считается выбор икры горбуши. Она наиболее распространена в России и не менее полезна. Подробнее о том, какие бывают виды красной икры и как отличить ее от имитации, читайте в нашем другом материале.

unsplash.com

Вред красной икры

Вместе с тем, при употреблении красной икры в больших количествах, она может оказать негативное влияние на организм. Продукт содержит много соли, которая приводит к обезвоживанию. Это плохо сказывается на почках и повышает артериальное давление. Также натуральная икра накапливает тяжелые металлы и токсины и может быть опасна в больших количествах из-за ртути.

Врач общей практики Денис Прокофьев предостерег от употребления красной икры пациентов с хроническим панкреатитом и циррозом печени. Продукт может ухудшить состояние и спровоцировать прогрессирование болезни.

Красная икра является консервантом, так как она включает в себя определенные добавки, которые увеличивают срок годности. Красная икра противопоказана людям с хроническим панкреатитом и циррозом печени. Она содержит в своем составе большое количество пуринов, которые повышают желудочную и панкреатическую секрецию и стимулируют желчный пузырь. Плюс дополнительный токсический эффект от консервантов. Все вместе это оказывает негативное воздействие на органы билиарного тракта.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Кроме того, красная икра – очень калорийный продукт. Если злоупотреблять им, особенно в виде бутербродов с маслом, это может привести к ожирению и повышению уровня холестерина. В одной ложке красной икры 39,75 килокалорий, а в 100 граммах – 265.

Врачи также не рекомендуют сочетать красную икру с шампанским, так как оба эти продукты обладают повышенной энергетической ценностью и вместе могут быть опасны для людей с лишним весом и проблемами ЖКТ.

Поэтому очень важно соблюдать меру и не превышать суточную норму – 35-40 граммов.

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