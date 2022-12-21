Почему домашний майонез не безопасен для здоровья

Самостоятельно готовить майонез дома не стоит. Это не безопасно, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско аif.ru. Лучше покупать такой соус в магазине, потому что сырые яйца, которые входят в рецептуру домашнего майонеза, могут быть источником сальмонеллеза. Яйца перед употреблением в пищу необходимо чистить и термически обрабатывать.

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На заводах при изготовлении майонеза все яйца проходят проверку и термическую обработку, чаще его вообще изготавливают из яичного порошка. Купить в магазине зараженные продукты практически невозможно, а вот домашние и фермерские могут быть опасны из-за отсутствия должной проверки и обработки.

Еще один аргумент, чтобы отказаться от домашнего майонеза – очень короткий срок хранения. Использовать его необходимо сразу после приготовления. Ни в коем случае нельзя хранить салат, заправленный таким соусом, более суток. В составе продукта, изготовленного в условиях заводов, присутствуют консерванты и уксус, что продляет сроки его годности.

Но каким бы ни был майонез – домашним или промышленным, не стоит его употреблять в больших количествах. Это высококалорийный продукт, содержащий 600-700 килокалорий на 100 граммов. У многих людей прием этого продукта входит в привычку из-за его удобства и богатых вкусовых компонентов, но это не является основой здорового питания. Лучше всего заменить его другими соусами: оливковым маслом, богатым витаминами А, Е, Д и Омега-3, или нерафинированным растительным маслом с лимонным соком. Кроме того, майонез нельзя употреблять людям с заболеваниями ЖКТ и аллергикам.