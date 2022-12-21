Названа главная ошибка при выборе красной икры

Икра — одно из самых желанных и вкусных угощений на новогоднем столе. По мнению эксперта сервиса доставки «Ешь Деревенское» Дарьи Уткиной, на продукте экономить не стоит, чтобы не приобрести некачественный или поддельный товар. Высокая цена на икру обусловлена затратным и трудоемким процессом. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала о двух важных моментах, на которые важно обращать внимание при выборе икры. Первый — консерванты. Красная икра не может не содержать консервантов. Другое дело, что эти добавки могут быть разными. Уткина порекомендовала покупать продукт, который содержит только натуральные добавки — соль и сорбиновую кислоту (Е200). Второй момент — консистенция. Уткина подчеркнула, что хорошая икра необязательно однородна. «Икра разных видов рыб может отличаться размером, плотностью, цветом и вкусом», — объяснила эксперт. Главное, чтобы продукт имел зернистую консистенцию, икринки упругие, легко отделяются друг от друга, внутри каждого зерна есть темное ядро Фото: Freepik