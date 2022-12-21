От похмелья и не только: четыре рецепта домашних пельменей

Недавно певица Анна Семенович рассказала, что лучшим средством от похмелья считает тарелочку домашних пельменей с бульоном. Предлагаем четыре рецепта этого традиционного блюда, которые вы сможете приготовить в праздники всей семьей. На всякий случай.
Фото: Eva.ruEva.ru
Домашние пельмени с индейкой
Для теста:
- Мука — 340 г
- Яйцо — 1 шт
- Вода — 125 мл
- Масло растительное — 25 мл
- Соль — по вкусу
Для начинки:
- Бедро индейки — 500 г
- Лук — 1 шт
- Специи — по вкусу
Процесс приготовления:
- Яйцо смешиваем с водой и маслом. Добавляем муку и соль, замешиваем эластичное тесто и убираем пакет на 30 минут отдохнуть.
- Мясо и лук измельчаем в мясорубке/блендере, добавляем специи.
- Тонко раскатываем часть теста на присыпанной мукой поверхности и вырезаем круги желаемого размера.
- Заворачиваем начинку в тесто, закрепляя края. Отвариваем пельмени, либо же замораживаем.
- Для заморозки выкладываем пельмени на доску, чтобы они не соприкасались.
- После заморозки, складываем пельмени в пакет.
- Отварные пельмени подаем со сметаной, горчицей или томатным соусом.
Домашние пельмени
Для теста:
- Мука — 500 г
- Соль — 1 ч.л.
- Растительное масло — 1 ст.л.
- Молоко — 240-250 г
- Яйцо — 1 шт
Для начинки:
- Фарш (свинина, свинина-говядина, курица) — 600 г
- Лук репчатый — 120-140 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец
Процесс приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для теста, поставьте на замес в миксере или замесите руками. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на столе на 40-50 минут.
- Для начинки пропустите через мясорубку фарш, лук и чеснок. Если используете готовый фарш, то нарубите мелко лук с чесноком вручную или в блендере, или на мелкой терке.
- Соедините все ингредиенты для начинки и тщательно перемешайте.
- Раскатайте тесто толщиной 1 мм, слепите пельмени любым способом. Можно сделать их в форме для пельменей, можно лепить руками — выбирайте удобный для вас способ.
- В кастрюлю с водой добавьте репчатый лук, душистый перец, лавровый лист, соль.
- После того, как вода закипит, закиньте пельмени. Варите 5 минут после того, как пельмени всплывут.
- Подавайте с бульоном или без. Со сметаной, сливочным маслом, зеленью.
Домашние пельмени с начинкой из трех видов фарша
Для теста:
- 400-450 г муки
- 250 г воды (2/3 воды и 1/3 молока) комнатной температуры
- 1 яйцо маленькое
- 0,5 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г фарша из телятины, свинины, баранины (птицы)
- 1 луковица натертая на мелкой терке
- Сахар — щепотка
- 2-3 ст. л. ледяной воды
- Перец и соль по вкусу
Процесс приготовления:
- Замесить не крутое, эластичной тесто (руки обязательно смазывать растительным маслом), завернуть его в пищевую пленку и дать отдохнуть 30-40 минут.
- Тесто раскатать тонко на припыленной мукой поверхности и вырезать кружечки. На каждый кружочек положить фарш и защипнуть края. Приблизительно получается 90-100 пельменей, конечно зависит от размера.
- В готовый фарш добавить луковицу, сахар, ледяную воду и соль, перец по вкусу.
- Отварить пельмени до готовности, подавать с любимым соусом.
Домашние пельмени с овощными начинками
Для теста:
- 500 г муки цельнозерновой
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 яйцо
- 200 мл воды
- Щепотка соли
Начинка овощи с сыром:
- 2 помидора
- 1 кабачок
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- 200 г твердого сыра
- Соль по вкусу
Тыквенная начинка:
- Тыква -1 кг
- Пармезан (или другой твердый сыр) - 50 г
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Соль, черный перец, мускатный орех
Процесс приготовления:
- Смешиваем в глубокой миске воду, соль, яйцо и масло. Частями добавляем муку. Перемешиваем сначала ложкой, потом руками.
- Когда тесто будет плотным, эластичным и перестанет липнуть к рукам, накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут. Потом еще раз вымешиваем.
- Мелко нарежьте все овощи, натрите сыр, посолите и перемешайте. Слепите пельмешки привычных для вас формы и размера. Отварите в кипящей воде. Как всплывут — готовы.
- Берем кусок тыквы, очищаем его от семян и всего лишнего (кожуру можно оставить).
- Нарезаем тыкву крупным кубиком, кладем кожурой вниз на противень, смазываем оливковым маслом и запекаем 15-20 минут, до мягкости.
- Остужаем, снимаем кожуру, измельчаем мякоть вилкой в удобной миске. Добавляем натертый сыр, соль и специи по вкусу.
- Лепим пельмешки (постарайтесь, чтобы они были плотно залеплены) и отвариваем их 5-6 минут при слабом кипении.