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1 час назад

От похмелья и не только: четыре рецепта домашних пельменей

Eva.ru

Недавно певица Анна Семенович рассказала, что лучшим средством от похмелья считает тарелочку домашних пельменей с бульоном. Предлагаем четыре рецепта этого традиционного блюда, которые вы сможете приготовить в праздники всей семьей. На всякий случай.

От похмелья и не только: четыре рецепта домашних пельменей
Фото: Eva.ruEva.ru

Домашние пельмени с индейкой

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Ингредиенты:

Для теста:
  • Мука — 340 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Вода — 125 мл
  • Масло растительное — 25 мл
  • Соль — по вкусу
Для начинки:
  • Бедро индейки — 500 г
  • Лук — 1 шт
  • Специи — по вкусу
Процесс приготовления:
  1. Яйцо смешиваем с водой и маслом. Добавляем муку и соль, замешиваем эластичное тесто и убираем пакет на 30 минут отдохнуть.
  2. Мясо и лук измельчаем в мясорубке/блендере, добавляем специи.
  3. Тонко раскатываем часть теста на присыпанной мукой поверхности и вырезаем круги желаемого размера.
  4. Заворачиваем начинку в тесто, закрепляя края. Отвариваем пельмени, либо же замораживаем.
  5. Для заморозки выкладываем пельмени на доску, чтобы они не соприкасались.
  6. После заморозки, складываем пельмени в пакет.
  7. Отварные пельмени подаем со сметаной, горчицей или томатным соусом.

Домашние пельмени

Ингредиенты:

Для теста:
  • Мука — 500 г
  • Соль — 1 ч.л.
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Молоко — 240-250 г
  • Яйцо — 1 шт
Для начинки:
  • Фарш (свинина, свинина-говядина, курица) — 600 г
  • Лук репчатый — 120-140 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец
Процесс приготовления:
  1. Смешайте все ингредиенты для теста, поставьте на замес в миксере или замесите руками. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на столе на 40-50 минут.
  2. Для начинки пропустите через мясорубку фарш, лук и чеснок. Если используете готовый фарш, то нарубите мелко лук с чесноком вручную или в блендере, или на мелкой терке.
  3. Соедините все ингредиенты для начинки и тщательно перемешайте.
  4. Раскатайте тесто толщиной 1 мм, слепите пельмени любым способом. Можно сделать их в форме для пельменей, можно лепить руками — выбирайте удобный для вас способ.
  5. В кастрюлю с водой добавьте репчатый лук, душистый перец, лавровый лист, соль.
  6. После того, как вода закипит, закиньте пельмени. Варите 5 минут после того, как пельмени всплывут.
  7. Подавайте с бульоном или без. Со сметаной, сливочным маслом, зеленью.

Домашние пельмени с начинкой из трех видов фарша

Ингредиенты:

Для теста:
  • 400-450 г муки
  • 250 г воды (2/3 воды и 1/3 молока) комнатной температуры
  • 1 яйцо маленькое
  • 0,5 ч. л. соли
Для начинки:
  • 500 г фарша из телятины, свинины, баранины (птицы)
  • 1 луковица натертая на мелкой терке
  • Сахар — щепотка
  • 2-3 ст. л. ледяной воды
  • Перец и соль по вкусу
Процесс приготовления:
  1. Замесить не крутое, эластичной тесто (руки обязательно смазывать растительным маслом), завернуть его в пищевую пленку и дать отдохнуть 30-40 минут.
  2. Тесто раскатать тонко на припыленной мукой поверхности и вырезать кружечки. На каждый кружочек положить фарш и защипнуть края. Приблизительно получается 90-100 пельменей, конечно зависит от размера.
  3. В готовый фарш добавить луковицу, сахар, ледяную воду и соль, перец по вкусу.
  4. Отварить пельмени до готовности, подавать с любимым соусом.

Домашние пельмени с овощными начинками

Ингредиенты:

Для теста:
  • 500 г муки цельнозерновой
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 яйцо
  • 200 мл воды
  • Щепотка соли
Начинка овощи с сыром:
  • 2 помидора
  • 1 кабачок
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • 200 г твердого сыра
  • Соль по вкусу
Тыквенная начинка:
  • Тыква -1 кг
  • Пармезан (или другой твердый сыр) - 50 г
  • Оливковое масло - 1 ст. л.
  • Соль, черный перец, мускатный орех
Процесс приготовления:
  1. Смешиваем в глубокой миске воду, соль, яйцо и масло. Частями добавляем муку. Перемешиваем сначала ложкой, потом руками.
  2. Когда тесто будет плотным, эластичным и перестанет липнуть к рукам, накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут. Потом еще раз вымешиваем.
  3. Мелко нарежьте все овощи, натрите сыр, посолите и перемешайте. Слепите пельмешки привычных для вас формы и размера. Отварите в кипящей воде. Как всплывут — готовы.
  4. Берем кусок тыквы, очищаем его от семян и всего лишнего (кожуру можно оставить).
  5. Нарезаем тыкву крупным кубиком, кладем кожурой вниз на противень, смазываем оливковым маслом и запекаем 15-20 минут, до мягкости.
  6. Остужаем, снимаем кожуру, измельчаем мякоть вилкой в удобной миске. Добавляем натертый сыр, соль и специи по вкусу.
  7. Лепим пельмешки (постарайтесь, чтобы они были плотно залеплены) и отвариваем их 5-6 минут при слабом кипении.
Еда,Анна Семенович,
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