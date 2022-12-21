От похмелья и не только: четыре рецепта домашних пельменей

Недавно певица Анна Семенович рассказала, что лучшим средством от похмелья считает тарелочку домашних пельменей с бульоном. Предлагаем четыре рецепта этого традиционного блюда, которые вы сможете приготовить в праздники всей семьей. На всякий случай.