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1 час назад

Нутрициолог перечислил омолаживающие кожу продукты

Lenta.ruиещё 1

Нутрициолог Ник Диллер из Филадельфии, США, перечислил продукты, которые омолаживают кожу. Такой информацией он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Нутрициолог перечислил омолаживающие кожу продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт с никнеймом nickdiller_ посоветовал отдавать предпочтение еде, богатой жирными кислотами. Это, например, лосось, устрицы и грецкие орехи.

«Они отлично справляются с воспалениями и сохраняют коллаген», — объяснил специалист.

Он отметил, что в рацион также должны входить помидоры, арбузы, грейпфруты и папайя, которые поддерживают гладкость кожи.

Кроме того, Диллер раскрыл секрет борьбы с уже образовавшимися морщинами. По его словам, необходимо употреблять богатые витамином С цитрусовые, а также сладкий перец, клубнику, киви и брокколи.

Заключительными в списке нутрициолога стали семена подсолнечника, миндаль, авокадо, шпинат и кабачки — продукты с высоким содержанием витамина Е, а также темный шоколад, ягоды, оливковое масло, зеленый чай, кофе и виноград.

«Такая еда содержит антиоксиданты, борющиеся с воспалениями и стрессом», — уточнил Диллер.

Еда,
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