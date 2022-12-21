Диетолог рассказал о неожиданной пользе красной икры

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о неожиданных полезных свойствах красной икры.
В эфире «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что продукт снижает уровень холестерина благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и холина. Также красная икра, как отметил Михаил Гинзбург, «защищает от всех связанных с ним проблем» – развития атеросклероза, его осложнений, в частности, инфаркта, инсульта.
Кроме того, она повышает настроение и даже снижает риск возникновения возрастных опухолей (рака толстой прямой кишки, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин), рассказал врач.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу.