Диетолог рассказал о неожиданной пользе красной икры

В эфире «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что продукт снижает уровень холестерина благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и холина. Также красная икра, как отметил Михаил Гинзбург, «защищает от всех связанных с ним проблем» – развития атеросклероза, его осложнений, в частности, инфаркта, инсульта.