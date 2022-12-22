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44 минуты назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мандарины

РИА "ФедералПресс"

Новый год становится все ближе, и на каждом столе в этот праздник будут лежать мандарины. В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезны цитрусовые и как их выбрать.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мандарины
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Полезные свойства

Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. В этих фруктах совсем отсутствуют нитраты. В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура, и белая сеточка.

Во фрукте много аскорбиновой кислоты. Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D. Также это отличные антидепрессанты.

Как выбрать

В Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Хранить спелые мандарины тоже стоит правильно, нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Также нельзя давать цитрусовым засохнуть. Следует соблюдать личную гигиену и мыть мандарины перед их употреблением.

Напомним, без елки не обходится ни один Новый год. Каждый россиянин выбирает либо живое, либо искусственное дерево. Ведьма Алена Полынь рассказала, чем опасна настоящая ель в доме.

Еда,Роспотребнадзор,
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