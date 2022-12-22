Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Перечислены напитки, которые нельзя пить ночью

Секрет Фирмыиещё 3

Если хочется пить ночью, то пейте — но не всё подряд. На ночь лучше не вливать в себя соки, газировку и кофе. Они могут задерживать жидкость в организме, потому что содержат большое количество глюкозы. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

Перечислены напитки, которые нельзя пить ночью
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Всё потому, что один миллиграмм глюкозы задерживает минимум 3–4 грамма воды. А потом мы просыпаемся опухшие. Задержка жидкости может стать причиной отёков и замедления углеводного обмена, предупредила Лазуренко.

Вечером лучше не пить кофе и зелёный чай. Они провоцируют снижение уровня дофамина (гормона радости) и других гормонов, которые отвечают за спокойствие. А людям с инсулинорезистентностью, избыточным весом, сахарным диабетом, гастритом и синдромом раздражённого кишечника нельзя пить соки и смузи.

Сок, который часто выбирают вместо газировки, не такой уж невинный. Это высокопереработанный продукт. Организму не нужно прикладывать усилия, чтобы его усвоить — и в итоге он сразу всасывается в кровь, ускоряя выработку инсулина. А вообще врач считает, что соки и смузи — это всего лишь хорошая маркетинговая стратегия. А пользы в них нет никакой.

В общем, пейте вечером и по ночам успокаивающие травяные сборы или тёплую воду. Холодная не подойдёт, потому что внутри человеческого организма температура выше, чем в комнате. Лучше всего пить воду в небольших количествах начиная с 18:00 до момента отхода ко сну. А вот влить в себя все необходимые в сутки два литра воды перед сном — плохая идея. Получите задержку жидкости и отёки.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители