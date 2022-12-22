Перечислены напитки, которые нельзя пить ночью

Если хочется пить ночью, то пейте — но не всё подряд. На ночь лучше не вливать в себя соки, газировку и кофе. Они могут задерживать жидкость в организме, потому что содержат большое количество глюкозы. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

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Всё потому, что один миллиграмм глюкозы задерживает минимум 3–4 грамма воды. А потом мы просыпаемся опухшие. Задержка жидкости может стать причиной отёков и замедления углеводного обмена, предупредила Лазуренко.

Вечером лучше не пить кофе и зелёный чай. Они провоцируют снижение уровня дофамина (гормона радости) и других гормонов, которые отвечают за спокойствие. А людям с инсулинорезистентностью, избыточным весом, сахарным диабетом, гастритом и синдромом раздражённого кишечника нельзя пить соки и смузи.

Сок, который часто выбирают вместо газировки, не такой уж невинный. Это высокопереработанный продукт. Организму не нужно прикладывать усилия, чтобы его усвоить — и в итоге он сразу всасывается в кровь, ускоряя выработку инсулина. А вообще врач считает, что соки и смузи — это всего лишь хорошая маркетинговая стратегия. А пользы в них нет никакой.