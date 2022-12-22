Названы продукты, которые помогут не заболеть в период ОРВИ

Правильный рацион питания во время холодов поможет укрепить иммунитет. Россиянам назвали продукты, которые помогут защититься от ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает Infox.ru со ссылкой на Yakutsk.ru.
Это чеснок, васаби, перец и медовые продукты. Из указанных ингредиентов можно собрать «витаминную бомбу», которая поможет защитить организм в холода.
Повысить иммунитет помогут лук, брокколи, помидоры и говядина, богатая магнием и железом.
Пополнить запасы витамина D помогут лосось, скумбрия, молоко и льняное масло.