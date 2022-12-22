Два «здоровых» перекуса, которые грозят обернуться жиром на животе

Перекусы могут быть заманчивы, когда нет времени на полноценный прием пищи. Однако большинство снэков содержат обработанные углеводы и сахар, которые ведут к избытку висцерального жира, или «скрытого жира» в области живота и увеличению веса.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперты заявили, что к таким лжеполезным перекусам относятся протеиновые батончики и сухофрукты, состав которых угрожает фигуре и здоровью. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Протеиновые батончики

Протеиновые батончики — популярная закуска, предназначенная для того, чтобы быть удобным источником питания.

Белок — неотъемлемая часть здоровой диеты, если поступает из правильных продуктов. Он играет ключевую роль в работе каждой клетки организма, важен для наращивания и восстановления мышц и регуляции гормонов.

Но не все источники белка одинаково полезны. Хотя протеиновые батончики считаются полезным дополнением к любой диете, на самом деле в них много пустых калорий и часто содержится больше сахара, чем белка, что грозит лишними сантиметрами на талии.

— Протеиновые батончики часто содержат много сахара и обработанных жиров, что делает их ближе к конфетам, чем к здоровой пище, — предупредила диетолог Хайди Моретти.

Инсулин работает, чтобы не допустить попадания избытка глюкозы в кровоток, что приводит к появлению внутреннего жира.

Здоровым белковым перекусом, по словам эксперта, могут стать горсть орехов, кусочек сыра или сваренное вкрутую яйцо. Также, отправляясь по делам, можно захватить с собой пакетик гранолы с «чистым» составом.

Сухофрукты

Сухофрукты — еще один продукт, от которого следует отказаться, чтобы не полнеть. Хотя свежие фрукты в большинстве случае — хороший перекус, так как богаты клетчаткой и углеводами, которые быстро дают организму энергию в перерывах между приемами пищи. Однако при сушке фрукты теряют большую часть питательных веществ.

— Сухофрукты полезны в умеренных количествах, но, к сожалению, в основном их употребляют помногу, — отметила дипломированный диетолог Триста Бест.

Обезвоженная пища содержит сахар и калории в высокой концентрации. Сухофрукты содержат очень много калорий и сахара, включая глюкозу и фруктозу.