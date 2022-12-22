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1 час назад

С горчицей или с хреном: диетолог Мухина рассказала, с чем лучше есть холодец

Слово и Дело

Холодец — это традиционная русская закуска на новогоднем столе, стоящая в одном ряду с такой нетленной классикой, как оливье и селедка под шубой. Диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, с чем полезнее есть холодец — с горчицей или с хреном.

С горчицей или с хреном: с чем лучше есть холодец
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

У каждой хозяйки свой рецепт холодца, который традиционно подается на новогодний стол в качестве вкусной и сытной закуски. Традиционно холодец едят с хреном или с горчицей — острый вкус этих приправ помогает оттенить вкус самого холодца. Однако если в новогоднем ужине вам важны не только вкус, но и польза, важно каждый ингредиент подбирать с умом.

Горчица и хрен относятся к семейству крестоцветных, и поэтому у них много общего. Диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» отметила, что оба продукта уменьшают уровень холестерина, улучшают когнитивные функции мозга, обмен веществ и содержат витамины, повышающие защитный барьер слизистой. Более того, и хрен, и горчица активно используются при простудах, так как обладают антибактериальным и противовирусным эффектом за счет содержания ферментов, расщепляющих оболочку вируса и бактерий. Обе приправы подходят как для холодных закусок, так и для теплых составов.

Однако горчица — это семена растения, а хрен — это корень. Соответственно, эти приправы имеют разный химический состав и разное действие.

«В хрене содержатся витамин С, витамины группы B, никотиновая кислота, очень мощные фитонциды. В нем тоже содержатся эфирные горчичные масла, а также витамины А, Е, D, железо. Горчица — это очень мощный эмульгатор жиров. Помимо этого, она также содержит антиоксиданты и настоящие растительные антибиотики», — рассказывает диетолог.

Еда,Марият Мухина,
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