С горчицей или с хреном: с чем лучше есть холодец

Холодец — это традиционная русская закуска на новогоднем столе, стоящая в одном ряду с такой нетленной классикой, как оливье и селедка под шубой. Диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, с чем полезнее есть холодец — с горчицей или с хреном.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

У каждой хозяйки свой рецепт холодца, который традиционно подается на новогодний стол в качестве вкусной и сытной закуски. Традиционно холодец едят с хреном или с горчицей — острый вкус этих приправ помогает оттенить вкус самого холодца. Однако если в новогоднем ужине вам важны не только вкус, но и польза, важно каждый ингредиент подбирать с умом.

Горчица и хрен относятся к семейству крестоцветных, и поэтому у них много общего. Диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» отметила, что оба продукта уменьшают уровень холестерина, улучшают когнитивные функции мозга, обмен веществ и содержат витамины, повышающие защитный барьер слизистой. Более того, и хрен, и горчица активно используются при простудах, так как обладают антибактериальным и противовирусным эффектом за счет содержания ферментов, расщепляющих оболочку вируса и бактерий. Обе приправы подходят как для холодных закусок, так и для теплых составов.

Однако горчица — это семена растения, а хрен — это корень. Соответственно, эти приправы имеют разный химический состав и разное действие.