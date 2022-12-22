Сколько овощей и фруктов нужно съедать за день? Советы диетолога

Неважно, зима на улице или лето, нам всё равно необходимо съедать норму овощей и фруктов. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что ежедневно в рационе должно быть не менее 400 граммов различных овощей (без учёта картофеля), фруктов и ягод. При этом овощей должно быть больше. И как соблюдать такие рекомендации, не опустошая при этом свой кошелёк?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Стародубова напомнила, что сейчас на прилавках всегда можно найти капусту, свёклу, чеснок, томаты, перцы, огурцы, зелень. В изобилии яблоки, груши, цитрусовые, хурма, айва и другие фрукты.

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Врач призывает обращать внимание на ярко-оранжевые овощи — морковь, тыкву, сладкий болгарский перец. Это источники витамина А, и чем ярче окраска, тем его больше.

Зимой людям особенно нужен витамин С, и именно на этот период приходится пик урожая фруктов с его высоким содержанием. Речь о цитрусовых и киви. Ещё витамином C богаты болгарский перец, белокочанная и краснокочанная капуста, редька, свежая зелень, лук и чеснок.

Необходимые всегда магний и калий можно найти в шпинате и сухофруктах. Калий регулирует работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а магний играет важную роль в регуляции артериального давления и в ферментативных процессах в организме, объяснила эксперт.

«Современные технологии высушивания и замораживания плодов, овощей, зелени и ягод позволяют минимизировать потери ценных пищевых веществ в результате обработки, но при этом значительно увеличивают сроки хранения таких продуктов», — добавила специалист.

При этом диетолог рекомендует отказаться от консервированных, солёных и маринованных овощей, а также от сладких компотов, варений и джемов. Соль провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а сахар — ожирение и другие метаболические нарушения.

Овощи должны присутствовать во время каждого приёма пищи — на завтрак, обед и ужин. А вот фрукты и ягоды лучше есть в первой половине дня из-за большого количества простых углеводов.

Тарелка здорового человека

На тарелке диаметром 20–24 сантиметра ровно половину должны занимать разнообразные овощи и фрукты (30% и 20% соответственно). Из оставшейся половины одна четверть должна быть представлена продуктами из цельного зерна, хлеба и бобовых. Другую четверть можно отдать под источники полноценного белка: мясо, птицу, рыбу, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности, яйца.