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1 час назад

Овощи на гриле: простой и вкусный пошаговый рецепт от шеф-повара

Чемпионат.com

Делимся секретами приготовления идеального блюда.

Овощи на гриле: простой и вкусный рецепт от шеф-повара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Ингредиенты
  • кабачки: 200 г;
  • баклажаны: 200 г;
  • перец болгарский (жёлтый): 200 г;
  • помидоры: 200 г;
  • репчатый лук: 200 г;
  • кукуруза отварная: 400 г;
  • перец Рамиро: 200 г;
  • соевый соус: 400 мл;
  • чеснок: 3 зубчика;
  • масло кунжутное: 100 мл;
  • кинза: 30 г.

В предыдущем материале рассказали, что приготовить вкусного и полезного на 100 рублей.

Приготовление

Шаг 1. Все овощи тщательно промыть.

Шаг 2. Перец болгарский и Рамиро разрезать на четыре части и очистить от семечек.

Шаг 3. Помидоры разрезать на две части.

Шаг 4. Баклажаны и кабачки нарезать кольцами толщиной 1,5 см.

Шаг 5. Репчатый лук очистить и нарезать кольцами толщиной 1,5 см и соединить кольца шпажками, чтобы они не потеряли свою форму во время приготовления.

Шаг 6. Разрезать поперёк початок кукурузы на две-три части.

Шаг 7. Готовим маринад: измельчить чеснок и кинзу, залить их соевым соусом и кунжутным маслом.

Шаг 8. Все овощи опустить в маринад как минимум на час.

Шаг 9. Жарить на гриле до готовности.

По ссылке найдёте блюда от шеф-повара, которые можно приготовить в остывающей духовке.

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