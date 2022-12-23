Овощи на гриле: простой и вкусный рецепт от шеф-повара

Делимся секретами приготовления идеального блюда.
В предыдущем материале рассказали, что приготовить вкусного и полезного на 100 рублей.
Приготовление
Шаг 1. Все овощи тщательно промыть.
Шаг 2. Перец болгарский и Рамиро разрезать на четыре части и очистить от семечек.
Шаг 3. Помидоры разрезать на две части.
Шаг 4. Баклажаны и кабачки нарезать кольцами толщиной 1,5 см.
Шаг 5. Репчатый лук очистить и нарезать кольцами толщиной 1,5 см и соединить кольца шпажками, чтобы они не потеряли свою форму во время приготовления.
Шаг 6. Разрезать поперёк початок кукурузы на две-три части.
Шаг 7. Готовим маринад: измельчить чеснок и кинзу, залить их соевым соусом и кунжутным маслом.
Шаг 8. Все овощи опустить в маринад как минимум на час.
Шаг 9. Жарить на гриле до готовности.
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