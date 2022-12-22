Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
41 минуту назад

Россиянам рассказали, как дожить до конца новогоднего застолья

Секрет Фирмы

Чтобы не откатиться после праздничного ужина помирать под ёлочку и не встретить утро с изжогой, отёками и несварением, стоит соблюсти два золотых правила каждого крупного застолья. По крайней мере хотя бы попытаться, потому что в пылу вечеринки сложно думать о здоровье и ставить себе таймеры. Об этом рассказала терапевт Юлия Паваротная.

Россиянам рассказали, как дожить до конца новогоднего застолья
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Обычно бывает как — весь день мы стругаем салаты и запекаем горячее, обильно накапливая слюну к вечеру. Зато во время ужина (обычно позднего, часов в восемь вечера) мы накидываемся на всё и лопаем столько, сколько влезет, а потом ещё немножко. Поэтому откатиться потом от стола очень сложно.

Именно эта схема в итоге и приводит к отёкам, несварению и лишнему весу. Но от неё можно увернуться, если соблюдать два правила. Первое — есть в течение дня. Если нет времени на полноценный приём пищи, то никто не осудит вас за утащенный с разделочной доски кусочек колбаски, огурчика или крабовых палочек. С помощью такого кусочничества к ужину вы подойдёте не очень-то голодным, а значит, и съедите меньше.

Второе правило — делать перерывы на полчаса между блюдами. Праздничный ужин, по идее, начинается часов в восемь вечера, а потом ещё гулянье — у кого до двух утра, у кого до четырёх, а кто-то будет тусить до утра. В таком случае обжираловка грозит затянуться и нанести удар по организму. Но если давать себе паузы и передышки, то скорость поглощения еды спадёт — вы не будете, жадно урча, грызть куриную ножку, если вполне сыты.

Есть ещё рекомендации и к меню. Врач посоветовала на основное блюдо приготовить мясо и овощи. Картошку или рис на гарнир брать не стоит, иначе ужин будет тяжеловат. О том же говорит и её коллега-гастроэнтеролог Елена Касимцева. Она посоветовала убрать из праздничной еды вредные триггеры — например, сладкое. А некоторые посоветовала заменить.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители