Россиянам рассказали, как дожить до конца новогоднего застолья

Чтобы не откатиться после праздничного ужина помирать под ёлочку и не встретить утро с изжогой, отёками и несварением, стоит соблюсти два золотых правила каждого крупного застолья. По крайней мере хотя бы попытаться, потому что в пылу вечеринки сложно думать о здоровье и ставить себе таймеры. Об этом рассказала терапевт Юлия Паваротная.

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Обычно бывает как — весь день мы стругаем салаты и запекаем горячее, обильно накапливая слюну к вечеру. Зато во время ужина (обычно позднего, часов в восемь вечера) мы накидываемся на всё и лопаем столько, сколько влезет, а потом ещё немножко. Поэтому откатиться потом от стола очень сложно.

Именно эта схема в итоге и приводит к отёкам, несварению и лишнему весу. Но от неё можно увернуться, если соблюдать два правила. Первое — есть в течение дня. Если нет времени на полноценный приём пищи, то никто не осудит вас за утащенный с разделочной доски кусочек колбаски, огурчика или крабовых палочек. С помощью такого кусочничества к ужину вы подойдёте не очень-то голодным, а значит, и съедите меньше.

Второе правило — делать перерывы на полчаса между блюдами. Праздничный ужин, по идее, начинается часов в восемь вечера, а потом ещё гулянье — у кого до двух утра, у кого до четырёх, а кто-то будет тусить до утра. В таком случае обжираловка грозит затянуться и нанести удар по организму. Но если давать себе паузы и передышки, то скорость поглощения еды спадёт — вы не будете, жадно урча, грызть куриную ножку, если вполне сыты.