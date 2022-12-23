Сколько можно съедать в день мандаринов

«Норма мандаринов для взрослого человека - 5-6 штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше», — заявил он.