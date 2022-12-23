Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
53 минуты назад

Врач назвал допустимое количество мандаринов в дневном рационе

Мослента

Допустимое количество мандаринов в дневном рационе назвал пресс-службе Минздрава Московской области врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.

Сколько можно съедать в день мандаринов
Фото: МослентаМослента

«Норма мандаринов для взрослого человека - 5-6 штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше», — заявил он.

Мандарины содержат много глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина и набор веса, предупредил Асанов. Кроме того, фрукт может вызвать аллергию при переедании. Мандарины не советуют употреблять детям до года, а также при проблемах с желудком, желчным пузырем и поджелудочной. Цитрусы также плохо сочетаются с мясом, рыбой и птицей и имеют свойство повышать аппетит.

Ранее правила хранения мандаринов перечислил Роспотребнадзор. Для длительного хранения их рекомендуется убрать в холодильник.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители