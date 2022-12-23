Диетолог: зимний суп должен быть острым и согревающим

«В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии», — рассказала Дюваль в интервью радио Sputnik.