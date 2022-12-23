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7 минут назад

Ученые назвали идеальное печенье для быстрого перерыва на чаепитие

Газета.Ru

Ученые из Университетской больницы Уэльса выяснили, что сэкономить время на чаепитии может правильный выбор печенья и метод заваривания напитка. Исследование опубликовано в рождественском выпуске The BMJ.

Названо идеальное печенье для быстрого перерыва на чаепитие
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наблюдая за тем, как медицинский персонал избегает перерывов из-за нехватки времени, исследователи решили определить идеальные параметры для быстрого чаепития. Большинство работников совмещали чай с печеньем, поэтому ученые оценили четыре сорта печенья на питательную ценность и хрусткость после окунания в чай.

Каждый сорт печенья получал штрафные баллы, если его поедание приводило к неблагоприятным событиям, например, если оно ломалось во время макания. Всего ученые провели шесть различных тестов, и с большим отрывом победило овсяное печенье. У него было самое высокое содержание энергии (70 ккал на печенье). Кроме того, овсяное печенье выдерживало целых 34,3 секунды в горячем чае.

Ученые выяснили, что чашка чая достигает оптимальной температуры (61ºC) за 420 секунд, если добавить в нее 30 мл нежирного коровьего молока, и за 370 секунд с 40 мл молока. Кроме того, макание печенья в чай позволяло быстрее охладить напиток. Основываясь на этих результатах, исследователи предполагают, что занятые работники могут легко насладиться чаем с печеньем менее чем за 10 минут.

Авторы признают некоторые ограничения исследования: мнения о том, как заваривать вкусную чашку чая, разошлись. Кроме того, они использовали ограниченный набор сортов печенья.

Хотя ученые не оценивали изменения в настроении и производительности персонала, они считают, что чаепитие — важный ежедневный ритуал, который способствует сплочению команды.

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