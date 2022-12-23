Врач перечислила продукты, снижающие гормон стресса

Если у вас повышен гормон стресса кортизол, лучше не тормозить, а обратиться к эндокринологу для исключения эндокринной патологии. Об этом рассказала эндокринолог Вероника Очирова. Бежать можно не сразу, а тогда, когда кортизол повысился не менее чем на 15% от верхней границы нормы. И если нет других симптомов, а врач не ставил никакой эндокринный диагноз. А ещё есть продукты, которые могут помочь снизить уровень стресса.

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Специалист в беседе с «Газетой.Ru» перечислила продукты питания, помогающие нервной системе восстановиться после стресса. Это жирные породы рыб (скумбрия, сельдь, тунец, семга, форель), творог, молоко, сыр, бананы, бобовые, орехи, говядина, телятина.

В этих продуктах есть триптофан и магний. Из триптофана образуется гормон радости серотонин. Если этого гормона вырабатывается достаточное количество, у человека повышается толерантность к стрессам.

А ещё полезна минеральная вода, богатая магнием. Её надо принимать небольшими порциями регулярно за 15–20 минут до еды. Утром натощак — 100–200 мл, перед другими приёмами пищи — по 150 мл.

Анализ на кортизол назначается при подозрении на синдром или болезнь Иценко — Кушинга. Симптомы этой болезни — повышение артериального давления, ожирение, дистрофия мышц, растяжки на животе. Или при подозрении на болезнь Аддисона. Её симптомы — слабость, усталость, пониженное артериальное давление, пигментация кожи. Но не спешите сами себе ставить диагнозы. Это может сделать только специалист.