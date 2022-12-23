Врач перечислила продукты, снижающие гормон стресса

Если у вас повышен гормон стресса кортизол, лучше не тормозить, а обратиться к эндокринологу для исключения эндокринной патологии. Об этом рассказала эндокринолог Вероника Очирова. Бежать можно не сразу, а тогда, когда кортизол повысился не менее чем на 15% от верхней границы нормы. И если нет других симптомов, а врач не ставил никакой эндокринный диагноз. А ещё есть продукты, которые могут помочь снизить уровень стресса.
Специалист в беседе с «Газетой.Ru» перечислила продукты питания, помогающие нервной системе восстановиться после стресса. Это жирные породы рыб (скумбрия, сельдь, тунец, семга, форель), творог, молоко, сыр, бананы, бобовые, орехи, говядина, телятина.
В этих продуктах есть триптофан и магний. Из триптофана образуется гормон радости серотонин. Если этого гормона вырабатывается достаточное количество, у человека повышается толерантность к стрессам.
А ещё полезна минеральная вода, богатая магнием. Её надо принимать небольшими порциями регулярно за 15–20 минут до еды. Утром натощак — 100–200 мл, перед другими приёмами пищи — по 150 мл.
Анализ на кортизол назначается при подозрении на синдром или болезнь Иценко — Кушинга. Симптомы этой болезни — повышение артериального давления, ожирение, дистрофия мышц, растяжки на животе. Или при подозрении на болезнь Аддисона. Её симптомы — слабость, усталость, пониженное артериальное давление, пигментация кожи. Но не спешите сами себе ставить диагнозы. Это может сделать только специалист.
Ранее россияне рассказали, почему они стрессуют перед Новым годом. Потому что приходится подводить (не всегда радостные) итоги года и бегать с отчётностями. А хочется же просто на ручки.