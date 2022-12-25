Диетологи назвали семь полезных зимних фруктов

У холодных и часто унылых зимних месяцев есть и светлая сторона — сезонные фрукты. Издание Eat this, not that! перечислило такие и объяснило, чем каждый полезен.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Хурма

Один плод хурмы (без кожуры) содержит всего 31 калорию и 18% дневной нормы витамина С.

2. Груши

Полезны для здоровья сердца и кишечника: одна груша среднего размера содержит 5,5 грамма клетчатки.

3. Грейпфрут

Один средний грейпфрут содержит 98% дневной нормы витамина С и 79% дневной нормы витамина А.

4. Клюква

Эти ягоды известны тем, что могут помогать предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

5. Апельсины

В них не только содержится витамин С, но и есть флавоноид гесперидин, который снижает кровяное давление и оказывает противовоспалительное действие.

6. Киви

Киви даже превосходит апельсин по содержанию витамина С.

7. Гранат

Исследователи обнаружили, что антиоксидантный потенциал гранатового сока выше, чем у красного вина или зелёного чая. Одно небольшое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление концентрированного гранатового сока в течение восьми недель значительно снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у людей с диабетом второго типа.