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1 час назад

Нутрициолог рассказала о пользе и вреде горчицы

Мир24

Горчица считается одним из самых популярных соусов у россиян. Ее добавляют к мясу, невозможно себе представить холодец на Новый год без этого острого компонента. В чем польза и вред горчицы, рассказала нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк, пишет издание aif.ru.

Нутрициолог рассказала о пользе и вреде горчицы
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, масло горчицы превосходит по составу и свойствам оливковое. В нем, в частности, содержатся летучие эфиры, ненасыщенные жиры, а также витамины A, К, C, витамины группы B.

Известно, что горчица усиливает выработку желудочного сока, помогает разжижать мокроту, способствуя ее лучшему выведению, подавляет рост патогенной флоры в ЖКТ, ускоряет заживление и регенерацию тканей, а также ускоряет усвоение и переработку жиров.

При этом горчица полезна не только в блюдах. Горчичный порошок согревает, его используют для горчичников и согревающих компрессов. Помимо этого, порошок горчицы используют для мытья посуды.

Вместе с тем даже самый полезный продукт имеет противопоказания. По словам нутрициолога, ее нельзя употреблять в больших количествах, она может нанести вред здоровью. Горчицу не рекомендуется есть, если у человека повышенная кислотность желудка, он страдает нефритом и пиелонефритом, заболеваниями ЖКТ (гастрит, язва, энтероколит).

«Не стоит увлекаться приправой во время ужина и перед сном, так как ее острый вкус раздражает различные рецепторы и активирует метаболические процессы, что может влиять на процесс засыпания», – предупредила Перес де Монтес Ратхеринк.

Эксперт посоветовала при отсутствии противопоказаний съедать в день не более одной – двух чайных ложек горчицы. А вот детям до 12 лет от употребления этого продукта лучше воздержаться.

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