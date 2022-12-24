Диетолог Гинзбург раскрыл неожиданные свойства красной икры

Употребление красной икры может защитить от ряда опасных заболеваний. О ее полезных свойствах рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

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Продукт содержит омега-3 жирные кислоты и холин. Именно благодаря этим веществам улучшается состояние сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, в красной икре в больших количествах присутствует магний. Он защищает организм от возрастных болезней и нормализует психологическое состояние.