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53 минуты назад

Диетолог Гинзбург раскрыл неожиданные свойства красной икры

Слово и Дело

Употребление красной икры может защитить от ряда опасных заболеваний. О ее полезных свойствах рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург раскрыл неожиданные свойства красной икры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Продукт содержит омега-3 жирные кислоты и холин. Именно благодаря этим веществам улучшается состояние сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, в красной икре в больших количествах присутствует магний. Он защищает организм от возрастных болезней и нормализует психологическое состояние.

Люди, которые употребляют красную икру, имеют меньшие риски образования тромбов. Об этом рассказал диетолог в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Еда,Михаил Гинзбург,
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