Диетолог Гинзбург раскрыл неожиданные свойства красной икры

Употребление красной икры может защитить от ряда опасных заболеваний. О ее полезных свойствах рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Продукт содержит омега-3 жирные кислоты и холин. Именно благодаря этим веществам улучшается состояние сердечно-сосудистой системы.
Помимо этого, в красной икре в больших количествах присутствует магний. Он защищает организм от возрастных болезней и нормализует психологическое состояние.
Люди, которые употребляют красную икру, имеют меньшие риски образования тромбов. Об этом рассказал диетолог в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».