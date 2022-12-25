Россиянам рассказали о пользе и вреде топинамбура

Топинамбур ещё называют земляной грушей. Правда, от груши у него только форма клубней, а вот по вкусу он больше напоминает кочерыжку от капусты. Тем не менее этот корнеплод всё чаще включают в свой рацион приверженцы здорового питания, а на просторах интернета всё больше рецептов блюд с ним. Чем же он заслужил народную любовь?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Оказалось, он невероятно полезен. Впрочем, не всем.

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Пожалуй, главное полезное свойство топинамбура — он защищает от развития сахарного диабета. Всё благодаря инулину в его составе. Это органическое вещество, которое заменяет глюкозу. Действует бомбически — уровень сахара снижается, а дефицита энергии при этом нет. На предотвращение развития диабета работают и содержащийся в топинамбуре биотин. Он нормализует обмен белков и липидов, стимулирует выработку фермента глюкокиназы.

Второе полезное свойство топинамбура — он поддерживает работу желудочно-кишечного тракта: стабилизирует кислотность, хорошо влияет на поджелудочную железу. А за счёт стимулирования регенерации клеток он хорошо работает на профилактику язвы желудка.

В топинамбуре много витаминов группы В и гистидина. Он обогащает состав крови, не даёт гемоглобину снижаться, а значит, с этим корнеплодом в рационе анемия вам будет не страшна.

Обратить внимание на земляную грушу стоит пожилым людям, а также тем, кто активно занимается спортом. В его составе есть кремний, который укрепляет суставы и делает их более подвижными. А ещё в нем полно главного стройматериала для костей — кальция.

В топинамбуре также содержатся калий и магний — витамины «для сердца», так что корнеплод поможет стабильной работе этого органа.

А теперь плохие новости. Есть топинамбур можно всё-таки не всем. В первую очередь обходить его стоит тем, у кого есть аллергия на его составляющие. Не подойдёт он людям с низким давлением, так как может снижать его ещё больше, а также тем, кто страдает от желчнокаменной болезни — камни могут сдвинуться. Кроме того, земляная груша обладает кроверазжижающими свойствами, так что людям с гемофилией стоить есть её с осторожностью.