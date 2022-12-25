Названы самые вредные ингредиенты для супа

Диетолог и фитнес-тренер Джесси Федер рассказал о вредных ингредиентах в супе, которые вызывают воспаления в организме. Об этом сообщает издание She Finds.

Так, по словам эксперта, одним из худших ингредиентов являются жирные сливки, особенно для людей старше 40 лет. Этот продукт усиливает воспаление в организме, что способствует замедлению метаболизма и ряду нежелательных симптомов, таких как вздутие живота, газы, плохой стул, слабость, туман в голове, боли в суставах и ослабление иммунной системы.