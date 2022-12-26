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57 минут назад

Диетологи назвали самые полезные в зимнее время фрукты

Inc-Newsиещё 1

Ароматные и яркие плоды не только поднимут настроение, но и сохранят здоровье.

Диетологи назвали самые полезные в зимнее время фрукты
Фото: Inc-NewsInc-News

В сезон холодов организм нуждается в защите как никогда. Специалисты по правильному питанию из издания Eat This Not That назвали те фрукты, которые помогут укрепить иммунитет и противостоять болезням в ближайшие холодные месяцы.

Так, чемпионом по содержанию витаминов они назвали хурму. Этот яркий плод богат витамином C — лимон, например, не может похвастаться столь же высоким его содержанием. Цитрусовые — апельсины, грейпфруты и прочее — тоже удостоились внимания специалистов из-за всё того же витамина C, благотворное действие которого усиливает витамин А.

Груша — ещё один фрукт, к которому зимой стоит присмотреться повнимательнее. Кроме витаминов она содержит в себе большое количество клетчатки, улучшающей деятельность ЖКТ и состояние кожи.

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