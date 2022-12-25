Россиянам рассказали о пользе лимонной кожуры

Польза лимона известна, наверное, всем — особенно в период сезонных простуд. Но, как выяснилось, полезна не только мякоть этого кислого цитруса, но и его кожура. Так что не спешите её выбрасывать. На самом деле в ней витамина С даже больше, чем в лимонном соке. А кроме того, в кожуре лимона есть антиоксидант D-limonene, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака желудка.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Главное полезное свойство лимона — высокое содержание витамина С. Благодаря нему, наш организм стойко защищается от вирусов, богат энергией, кожа, ногти и волосы выглядят здоровыми, а риск психических расстройств и депрессий на порядок снижен. Так что этот цитрус — прекрасный способ поддерживать свой иммунитет в форме. Но мало кто знает, что кожура богата витамином С даже ещё больше, чем сам лимон.

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Согласно данным исследования, опубликованным в Британском журнале фармакологии и токсикологии, лимонная кожура богата особыми растительными полифенолами и флавоноидами, которые очень редко встречаются в других растениях. Все они обладают антибактериальной, противогрибковой, противодиабетической, противораковой и противовирусной активностью. Также кожура лимона — прекрасный продукт для стремящихся похудеть.

Исследователи утверждают, что мыши с ожирением скидывали жир, уровень холестерина и глюкозы, если в их рационе присутствовал экстракт лимонной цедры. Наконец, в лимонной кожуре очень много пектина, благодаря которому токсины из кишечника выходят куда бодрее, чем без него. Кроме того, пектин снижает риск сердечных заболеваний. Но как её правильно есть? Не жевать же кожуру просто так? Можно, например, натереть её на тёрке и добавлять в салат, выпечку или йогурты. Или измельчить шкурку и засыпать в солонку или перечницу. Как вариант — запечь цедру в духовке, и добавлять её в чай.