Как не ошибиться с выбором икры

Согласно данным, которые привел крупный аналитический центр, за последнюю неделю спрос на красную икру в Москве увеличился на 25 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как определить качество этого продукта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам маркетолога Дмитрия Ульянова, число подделок красной икры увеличилось почти на 50 процентов, поэтому к ее покупке нужно относиться крайне внимательно.

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— Первое и самое важное правило — не стоит гнаться за низкой ценой. Например, банка качественной красной икры стоит в пределах 1000–1500 рублей за 200 граммов. Делайте выбор исходя из этого правила, — рассказал эксперт.

Также, по словам Дмитрия Ульянова, лучше всего приобретать красную икру либо в специализированных местах, либо в крупных продуктовых сетях. Там тщательно следят за качеством поставляемого продукта и правильно хранят икру. А вот небольших магазинов, интернет-заказов и рынков лучше избегать — есть шанс наткнуться не только на просрочку, но и подделку.

— Действительно, лучше всего идти в специализированные торговые точки — там и ассортимент шире, и есть гарантия, что продукция свежая — в преддверии праздника поставки икры в такие магазины увеличены в несколько раз, — добавил Дмитрий Ульянов.

Эксперт также уверяет, что в имитации икры нет ничего плохого — важно, чтобы об этом факте производитель заявил на этикетке и указал тип — гранулированная или капсулированная.

— Узнать о том, имитация это или нет, в домашних условиях очень просто — достаточно опустить небольшое количество икринок в кипяток. Если икра настоящая, то она свернется и образует белые хлопья, а если подделка, то она окрасит во- ду в оранжевый цвет и проявит себя как несколько небольших капелек рыбьего жира, — рассказал он.

Разницы в упаковке икры нет.

— Проверяйте все этикетки и дату изготовления, узнайте о производителе в интернете — это очень важно, — отметил он.

ХРАНИМ ПРАВИЛЬНО

Далеко не все соблюдают правила хранения икры, из-за чего ее качество сильно страдает — она быстрее портится. По словам владельца одной из отечественных компаний по продаже рыбной продукции Александра Туйманова, идеальная температура для хранения этого продукта — 4–6 градусов ниже нуля.

— А если вы, допустим, уже открыли икру в жестяной банке, то лучше переложить ее в другую тару, потому что металл быстро окисляется, — рассказал он.

Закрытая упаковка хранится в холодильнике не больше 2,5 месяца, а открытая — всего девять суток, поэтому важно учитывать эти факторы перед подготовкой к Новому году.

Перед покупкой также обращайте внимание на то, как хранят товар в магазине — если икра лежит на полке, вне холодильной камеры, то это грубое нарушение.