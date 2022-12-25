Эксперты предложили замену крабовым палочкам

Крабовые палочки в популярных салатах можно заменить некоторыми видами рыбы. Об этом "Газете.ру" рассказал сооснователь крупного сервиса доставки еды Яков Менделеев.
По его словам, для "крабового" салата подойдет недорогая рыба, например минтай или треска:
"Минтай, треска, судак, пеленгас и многие другие виды станут отличным выбором для вашего новогоднего меню. Рыбу желательно есть как можно чаще, потому что она является важным источником белка, железа, селена, цинка и йода, а также витаминов B12 и D", — сказал Менделеев.
Кроме того, по словам Менделеева, заменить крабовые палочки в традиционном салате могут морепродукты: креветки, кальмары, осьминоги или натуральное крабовое мясо. Они, говорит эксперт, сделают блюдо изысканнее и полезнее.
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