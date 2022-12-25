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51 минуту назад

Стало известно, чем заменить крабовые палочки в салате

Мира Маркина

Крабовые палочки в популярных салатах можно заменить некоторыми видами рыбы. Об этом "Газете.ру" рассказал сооснователь крупного сервиса доставки еды Яков Менделеев.

Эксперты предложили замену крабовым палочкам
Фото: PxherePxhere

По его словам, для "крабового" салата подойдет недорогая рыба, например минтай или треска:

"Минтай, треска, судак, пеленгас и многие другие виды станут отличным выбором для вашего новогоднего меню. Рыбу желательно есть как можно чаще, потому что она является важным источником белка, железа, селена, цинка и йода, а также витаминов B12 и D", — сказал Менделеев.

Кроме того, по словам Менделеева, заменить крабовые палочки в традиционном салате могут морепродукты: креветки, кальмары, осьминоги или натуральное крабовое мясо. Они, говорит эксперт, сделают блюдо изысканнее и полезнее.

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Ранее "Рамблер" предлагал сериалы, под которые можно резать салаты.

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