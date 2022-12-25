Эксперты предложили замену крабовым палочкам

"Минтай, треска, судак, пеленгас и многие другие виды станут отличным выбором для вашего новогоднего меню. Рыбу желательно есть как можно чаще, потому что она является важным источником белка, железа, селена, цинка и йода, а также витаминов B12 и D", — сказал Менделеев.