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1 час назад

Вредят ли здоровью сливки для кофе

Ferra.ru

Многие американцы начинают свой день с чашки кофе. И научные исследования подтверждают пользу этого напитка для здоровья. Но изменится ли что-то, если в кофе добавить сливки?

Вредят ли здоровью сливки для кофе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Многие сливки для кофе содержат большое количество ингредиентов. В том числе сахар, воду, растительное масло, ароматизаторы, стабилизаторы. Самих сливок либо молока добавляют в этот продукт совсем немного. А кремообразный вкус получается в основном у сливок благодаря маслу.

По словам Хейли Бишофф, владельца Rūtsu Nutrition в Лас-Вегасе, в одной порции сливок (одной столовой ложке) - обычно примерно 4 грамма сахара и 1,5 грамма насыщенных жиров. Но при этом всё же сливки могут считаться неплохой альтернативой многим кофейным напиткам, содержащим больше нормы сахара и насыщенных жиров.

Если вы в основном готовите кофе дома, то капля сливок никак не скажется на здоровой диете. Поэтому отказываться от них не стоит.

Также Аня Розен, практик функциональной медицины и основатель клиники Берчвелл, добавляет, что сливки даже могут быть полезны для организма. Всё дело в том, что они содержат полезный жир и могут замедлить всасывание кофеина. Это даёт возможность получить более сбалансированную энергию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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