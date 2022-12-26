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46 минут назад

Диетолог Соломатина назвала три главных правила похудения

Вечерняя Москва

Похудению могут помешать даже незначительные вредные привычки, но если если организм работает в оптимальном режиме, то все будет нормально. Об этом рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина

Диетолог назвала три главных правила похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первым правилом при похудении является отказ от перекуса сладостями.

— Переизбыток сахара и трансжиров может привести к набору веса. Например, некоторые люди часто перекусывают сладостями, но тот же сладкий чай с печеньем будет вызывать скачки сахара. По калориям человек съест мало, однако выделяемый инсулин все переработает в жир, — пояснила Соломатина.

Второе правило — грамотно выстраивать рацион, чтобы организму хватало белков, жиров, углеводов и клетчатки. Для этого специалист посоветовала следовать «правилу тарелки», где половину посуды занимают некрахмалистые зеленые овощи (салат, перец, огурец), четверть — гарнир, а еще одну четверть — белок (рыба, курица, индейка, кролик, нежирная говядина или телятина). При этом красное мясо лучше употреблять не более двух раз в неделю.

Последнее правило — питаться регулярно и понемногу. Если сразу много есть, то организм сможет переработать только половину, а другая часть еды уйдет в жир, заключила специалист.

Еда,Елена Соломатина,
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