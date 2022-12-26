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1 час назад

Выяснилось, в каких количествах можно есть имбирное печенье

runews24.ru

Выпечка чаще всего украшается красивой глазурью белого или другого цвета. В 100 граммах продукта содержится 389,2 кКал, а также 6,1 белков, 11,6 жиров и 66,4 углеводов.

Выяснилось, в каких количествах можно есть имбирное печенье
Фото: runews24.rurunews24.ru

В имбирном печенье есть множество полезных эфирных масел, пишет Food ru. Имбирь укрепляет иммунитет и повышает аппетит, а также согревает.

Имбирное печенье не стоит есть аллергикам и детям до трёх лет. Домашнюю выпечку можно хранить на протяжении нескольких дней, однако такое печенье быстро черствеет.

Магазинная выпечка дольше хранится, около месяца.

Имбирное печенье в Средневековье использовали в качестве лекарства.

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