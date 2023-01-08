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1 час назад

Как сделать советский пломбир: видео

Катерина Саломе

Яркие воспоминания детства у многих людей, рожденных в Советском Союзе, связаны со вкусом любимого лакомства — знаменитого пломбира. При всем разнообразии выбора в наши дни любители ретромороженого считают, что его вкус повторить невозможно.

Блогер @kyban23 в своем TikTok-аккаунте поделился собственным рецептом пломбира. Его вкус напомнит вошедшее в историю мороженое.

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Ингредиенты:
  • сгущенное молоко;
  • сливки (не менее 40 % жирности);
  • ванильный сахар.

Все компоненты сначала необходимо смешать, а затем взбить до состояния воздушности. Получившуюся массу нужно разлить по формочкам и через четыре часа можно наслаждаться десертом.

Смотрите также видео про элементарный рецепт ресторанного десерта.

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