Сколько раз можно разогревать индейку без вреда для здоровья

После рождественского ужина чаще всего остаётся еда. И обычно это - индейка. Вот как её нужно разогревать, не навредив здоровью.
После рождественского ужина нередко остаётся много мяса, картофеля, овощей. Если вы на праздник приготовите индейку, то после её нет необходимости выбрасывать потом, после ужина. Главное - правильно её разогревать.
Портал BBC Good Food объяснил, как нужно разогревать остатки индейки.
Прежде всего, нужно знать, что приготовленную индейку хранить в холодильнике можно максимум четыре дня. Но всегда нужно руководствоваться здравым смыслом.
Индейку необходимо разогревать до максимума. И важно понимать: сделать это можно всего один раз. Для этого подойдёт духовка или микроволновка.
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